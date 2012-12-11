تبلیغات اسلامی و مرکز بهداشت تاکستان تفاهم نامه امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا میرزایی در این باره اظهارداشت: این تفاهم ‌نامه به ‌منظور حرکت به سوی جامعه‌ ای فعال، شاداب و سالم و با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری منعقد شده ‌است.

وی افزود: افزایش همکاری بین اداره تبلیغات اسلامی و شبکه بهداشت و درمان، برای ارتقاء سلامت افراد در سطح شهرستان و ارتقاء کیفیت برنامه های پزشکی و سلامت، از اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: براساس این تفاهم‌ نامه، طرفین متعهد می شوند تا زمینه‌ های حضور پزشکان در بین هیئت های مذهبی را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: افزایش سطح فعالیت بدنی آحاد مردم، تدوین استانداردها و شاخص های ملی سلامت، ارائه بهترین نمونه‌ها و الگوهای عملی ورزش و تأثیر آن در سلامت فرد و جامعه، انجام معاینات پزشکی و تهیه شناسنامه سلامت، از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

