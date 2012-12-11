1050 نیروی امدادی در جاده های لرستان آماده کمک به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز طرح زمستانی نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تمام دستگاه های و نهادهای ذی ربط از 20 ام آذرماه تا 25 ام اسفندماه سالجاری آماده خدمت رسانی به مردم در جاده های استان هستند، اظهار داشت: 20 پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت در جاده های استان آماده خدمت رسانی به مسافران و رانندگان هستند.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و 50 نفر نیروی امداد و نجات در محورهای لرستان آماده کمک به مردم هستند، یادآور شد: این نیروها در جاده ها، نقاط حادثه خیز و گردنه های خطرناک استان آماده خدمت رسانی به موقع به مردم هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین با اشاره به اینکه 32 پایگاه اورژانس جاده ای نیز در محورهای استان مستقر هستند، افزود: 210 نفر تکنسین در پایگاه های اورژانس جاده ای آماده کمک به موقع به مسافران و رانندگان هستند.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه 34 آمبولانس در سطح محورهای جاده ای استان در قالب طرح زمستانی فعالیت خود را آغاز کرده اند، تصریح کرد: همچنین 26 راهدارخانه به صورت ثابت در سطح استان به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه 368 نفر پرسنل راهدارخانه ها در قالب طرح زمستانی در سطح جاده های استان فعالیت می کنند، یادآور شد: همچنین 238 دستگاه خودرو سبک و سنگین نیز برای پشتیبانی به موقع در جاده های استان آماده فعالیت هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همچنین راهکارها و تدابیر لازم برای مواقع بارش برف در گردنه های خطرناک استان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این راستا هفت هزار تن نمک و 30 هزار تن شن برای مواقعی که برف سنگین جاده ها را مسدود کرده باشد تهیه شده است.

سردار علیزاده یادآور شد: همچنین جیره غذایی لازم برای مواقع ضروری نیز پیش بینی و تهیه شده است.