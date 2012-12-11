100 درصد تعهد اشتغال آبفای شیروان محقق شد

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعهد اداره آب و فاضلاب شهری برای اشتغالزایی در سال جاری را 35 نفر عنوان کرد و افزود: پیش از این 100 درصد این اشتغال محقق شده بود و در روزهای اخیر نیز با شروع پروژه طرح جمع آوری فاضلاب شهری در شیروان و بکارگیری نیروهای جدید در این پروژه، تعداد 30 نفر دیگر نیز در این حوزه مشغول شده اند و بر این اساس، تحقق تعهد اشتغال اداره آب و فاضلاب این شهرستان به بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: کل شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شیروان 180 کیلومتر است که در فاز نخست 20 کیلومتر آن به سه پیمانکار واگذار شده است.

حسینی اظهار داشت: فاز نخست این طرح در منطقه شهرک امام خمینی(ره) شیروان در حال انجام است و تاکنون نیز پنج کیلومتر آن به اتمام رسیده است.

وی اعتبار برآورد شده جهت تملک زمین، اجرای شبکه و حصارکشی فاضلاب شهری شیروان را 30 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: تاکنون مبلغ 18 میلیارد ریال برای این امر تخصیص یافته و 12 میلیارد ریال دیگر نیز به صورت دیون اخذ و صرف پروژه شده است.

حسینی در ادامه شمار مشترکان آب شهری این شهرستان را 25 هزار و 528 خانوار ذکر کرد و افزود: روزانه 23 هزار متر مکعب آب آشامیدنی در شیروان مصرف می شود و آب آشامیدنی مورد استفاده این شهر که از طریق تصفیه خانه این شهر تامین می شود نیز 100 درصد بهداشتی است.