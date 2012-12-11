  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 20 امضا آماده شد

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 20 امضا آماده شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آماده شدن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دلیل بروز حوادث تلخ اخیر برای دانش آموزان و معلمان خبر داد.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده و به احتمال بسیار زیاد این طرح فردا در مجلس اعلام وصول می شود.

وی افزود: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در بندهای مختلفی همچون اجرای ناموفق نظام 6.3.3، حوادث ناگوار برای دانش آموزان و معلمان، حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد، فوت شدن دانش آموزان در اردوی راهیان نور، هزینه شدن سرانه مدارس در جاهای دیگر، ترجیح دادن هزینه های غیرضروری به ضروری، ضعیف کردن مدارس غیردولتی، گسترش مدارس هیئت امنایی، گسترش بدون ضابطه مدارس استعدادهای درخشان و... آماده شده است.

به گفته کوچکی نژاد، قرار است طرح استیضاح پس از اعلام وصول هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

کد مطلب 1763530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها