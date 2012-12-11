3500 هکتار از اراضی کشاورزی همدان خاک ورزی حفاظتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحیرایی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان در رابطه با اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی عنوان کرد: امسال چهار میلیون تومان برای دستگاه های خاک ورزی جذب شده است و 20 دستگاه تراکتور با 470 میلیون تومان تسهیلات، توسط کشاورزان خریداری شده است.

وی ادامه داد: دولت برای خرید ادوات خاک ورزی کشاورزی 75 درصد یارانه به کشاورزان پرداخت می کند.

وی درباره کشت محصولات با سیاست کشاورزی حفاظتی گفت: 650 هکتار کشت سیب زمینی توسط کشاورزی حفاظتی انجام شده است و همچنین در بحث کشت زعفران امسال شش هکتار به پنج هکتار سطح ثابت قبلی اضافه شده است.

بحیرایی اضافه کرد: کیفیت زعفران تولیدی همدان از مشهد بالاتر است و در هر هکتار دو و نیم تا سه تن بذر نیاز است.

وی گفت: از هر هکتار سه تا چهار کیلو برداشت زعفران انجام می شود و به علت کم آب بر بودن مورد توجه جهاد کشاورزی است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان همدان افزود: از سال 83 کشت کلزا در هزار و 800 هکتار زمین انجام شد ولی با تغییر شرایط و نبود دستگاه کمباین برای برداشت و اثرات سوئی که به دنبال داشت، به مرور میزان کشت کاهش یافت.

وی ادامه داد: درحال حاضر ماشین آلات برداشت کلزا تامین شده و امسال 75 هکتار سطح زیر کشت کلزا رفته است

بحیرایی توسعه صنعت گلخانه ای، کشاورزی حفاظتی و تجهیز اراضی به آبیاری تحت فشار را از اقدامات جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی مصرف آب برشمرد.