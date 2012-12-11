رسانه ها ابزار انقلاب فرهنگی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از اصحاب رسانه که در دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و گرامیداشت به قیام عاشورا اشاره کرد و گفت: امام حسین (ع) عصاره و وارث همه انبیاست و قیام او قیام نور علیه ظلمت است.

وی افزود: رسالت همه انبیا نجات بشریت از ظلمت و راهنمایی به سوی نور و روشنایی است و امام حسین (ع) نیز که عصاره همه انبیاست این راه را ادامه داده است.

حجت الاسلام گودرزی با بیان بخش های از زیارت وارث که در آن به پیامبران الولعزم اشاره شده، امام حسین (ع) را وارث انبیا الهی دانست و گفت: ایشان به دنباله انبیا الهی و پیامبر اکرم (ص) قیام کردند تا مردم را از جهل و نادانی نجات داده و به نور و روشنایی و علم و دانش برساند.

وی اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) با هدف نجات بشریت ظهور کرد تا مردم را از جهل و نادانی برهاند و امام حسین(ع) نیز ادامه دهنده راه پیامبر (ص) بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به پیامبر می فرماید که این قرآن برای خروج تو از ظلمت به سمت نور نازل شده است.

حجت الاسلام گودرزی افزود: این ظلمت که قرآن از آن یاد می کند همان جهلی است که گریبان بشر را گرفته است، و جهل همان ظلمت است و علم همان نوری که قرآن از آن یاد می کند.

وی ادامه داد: انسان که در ظلمت جهل به سر می برد قادر به پیدا کردن راه نیست اما بدتر از جهالت ضلالت است به این معنی که کسی علم کافی دارد اما از آن علم استفاده نکرده و به راه کج می رود و این درواقع همان ضلالت است.

وی تصریح کرد: در واقع هدف امام حسین (ع) نجات بشر از ظلمت و ضلالت است و بشر را به سمت نور و روشنایی راهنمایی می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: "حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت است " گفت: امام حسین (ع) همه چیزش را در راه نجات بشریت ادا کرد و از همه چیزش گذشت تا آنان را از جهل خارج کند.

وی به مبحث ضلالت اشاره کرد و گفت: از جمله موارد ضلالت می توان به بحث غیبت اشاره کرد یعنی زشت بودن عمل غیبت به صراحت در قرآن که کاملترین معارف الهی در آن است آورده شده و متاسفانه برخی با وجود علم به این قضیه مرتکب این گناه می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از اصحاب رسانه به عنوان مبلغ یاد کرد و گفت: در قرآن کریم نیز آیاتی به این موضوع اشاره دارد و این موضوع سنگینی وظیفه آنان را می رساند و اگر آنان به درستی به این وظایف عمل نکنند مورد خشم خداوند قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام گودرزی افزود: در قرآن کریم اکیدا تاکید شده که ما بابت اعمال و رفتارمان در درگاه الهی مورد سوال قرار گرفته و کارهایمان محاسبه خواهد شد، لذا باید طوری عمل کنیم که در هنگامه حسابرسی روسفید باشیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به آیه "النون و القلم" گفت: از نظر خداوند تبارک و تعالی قلم یک وسیله مقدس است و از این رو است که خداوند به آن قسم می خورد، اما آیا خداوند به هر قلمی قسم یاد می کند؟

وی افزود: در واقع خداوند متعال به قلمی قسم یاد خواهد کرد که رسالت الهی را بهه انجام برساند و واقعیات را منعکس کند.

وی ادامه داد: خداوند در جای دیگری از قرآن در خصوص اینکه نباید از هر چیزی سوال کرد و هر واقعیتی را منعکس ساخت آیاتی آورده است، لذا همانگونه که خداوند فرموده اند اصحاب رسانه نیز باید در عین واقعیت بخشی و انعکاس واقعیات از نمود و انتشار برخی از واقعیات که ممکن است در جامعه مشکلاتی را به وجود آورند پرهیز کرد.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: اصحاب رسانه باید در انعکاس اخبار و واقعیات تمام سعی رو به کار گیرند و تا در مورد مطلبی به یقیین نرسیده اند ازانتشار و انعکاس آن جلوگیری کرده چرا که ممکن است اینها ابزاری برای دسایس دشمنان شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ماموریت رسانه ها را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: بخش اول این ماموریت مربوط به فرهنگ سازی در میان جامعه استکه رسانه ها نقشی بسار تاثیر گذار در این امر دارند.

وی افزود: رسانه ها اگر این امر مقید باشند به راحتی می توانند فرهنگ جامعه را متحول کنند.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: رسانه ها باید با فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ مناسب در جامعه در جهت رفع ناهنجاری هایی که ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد کوشا باشند.

وی در جای دیگر بازهم اشاراتی به قرآن کریم داشت و گفت: خداوند در قرآن فرموده اند که کسانی که سنت خوبی را در جامعه ترنویج کنند به پاداش خواهند رسید، و اگر این سنت ادامه داشته باشد تا زقیامت و حتی پس از مرگ او به وی خواهد رسید و ماندگار است.

وی فرهنگ سازی در جامعه را از جمله سنن تاثیر گذار و در جهت آیات قرآن کریم دانست که پاداشی بی نهایت خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بخش دوم ماموریت رسانه ها را در شرایط کنونی ترویج اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: رسانه ها وظیفه دارند در شرایط کنونی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در جامعه جا بیندازند.

حجت السلام گودرزی افزود: نظام اسلامی ما جنگ های متمادی و متفاوتی اعم از جنگ نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است و هم اکنون نیز با اعمال تحریم سعی در شکست ما در جنگ اقتصادی دارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: در شرایط کنونی ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی توسط رسانه ها و محقق کردن شعار امسال که مقام معظم رهبری فرموده اند می تواند دشمنان را شکست دهد و مانع رسیدن آنان به اهدافشان خواهد بود.

وی دو ویژگی را برای غلبه بر دشمن از دیدگاه قرآن کریم بیان کرد و گفت: صبر و شکر دو ویژگی مهم از نظر قرآن کریم برای غلبه بر دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: صبر باید صبر ویژه ای باشد به این معنی که به صورت مستمر صبر کنند که در این صورت تعبیر به "صبار" می شود.

وی ادامه داد: شکر نیز باید به صورت مستمر و دائم باشد که در این صورت آن فرد به شکور تعبیر خواهد شد.

حجت الاسلام گودرزی گفت: مردم باید به جای "صابر" بودن "صبار" و به جای " شاکر" بودن " شکور" باشند و جامعه ای موفق خواهد بود که صبر و شکر فراوان داشته باشد.



حجت الاسلام گودرزی جامعه نورانی را جامعه ای که از همه لحاظ در حال پیشرفت باشد دانست و گفت: هیچ دشمنی توان مقابله با چنین جامعه ای را ندارد.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم فرموده است: کسانی که می خواهند پیروز باشند باید خداوند را یاری کنند تا خدواند نیز یار و مددکار آنان باشد.

وی در پایان به مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان اشاره کرد و گفت: باید در مقابل دشمنان عکس العمل نشان داد و با آنان بجنگید و کسی که میدان را ترک کرده و فرار می کند دشمن خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: این سنت الهی است و پیروزی نهایی مربوط به امت اسلامی است چرا که همواره خداوند یار و مددکار آنها بوده و توانش را به کمک آنان می فرستد.

