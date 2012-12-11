شش میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی همدان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان افزود: براساس زمین هایی که به صورت یکپارچه از طریق منابع طبیعی به طرح توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شده 154 نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

وی با بیان اینکه به زودی پنج میلیارد تومان تسهیلات دیگر برای واگذاری آماده می شود، عنوان کرد: در کمیته فنی کشاورزی 28 طرح با 180 هزار میلیون ریال تصویب شده که برای بیش از هزار و 970 نفر اشتغالزایی دارد.

وی ادامه داد: از این 28 طرح تصویب شده 13 طرح مربوط به امور دام، 11 طرح تولیدات گیاهی و چهار طرح زیربنایی است و همچنین 32 نفر نیز متقاضی دریافت جواز تأسیس صنایع تبدیلی هستند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان با تأکید بر اینکه طرح های پر آب بر به تصویب نمی رسد، گفت: طرح های کشت گیاهان دارویی و زعفران در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

وی اولین گام برای اصلاح الگوی مصرف آب و کشت در بخش کشاورزی را یکپارچه کردن اراضی دانست و افزود: با یکپارچگی اراضی کشاورزی میزان مصرف آب کاهش می یابد.

وی با ابراز نگرانی از افزایش میزان پرت آب در کشاورزی عنوان کرد: در حال حاضر میزان پرت آب برای انتقال خط آب بین اراضی 30 درصد است.

رشیدی با اشاره به مشکلات آبیاری قطره ای در باغات به علت کوچک بودن اراضی آنها گفت: تاکنون در دو هزار و 600 هکتار از باغات لوله گذاری انتقال آب صورت گرفته و برای متقاضیان آبیاری قطره ای دولت 85 درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند.

وی درباره میزان صرفه جویی آبیاری تحت فشار بیان کرد: در دو سال اخیر که این طرح اجرا شده 68 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده که 45 هزار متر مکعب آن مربوط به سال گذشته است.

وی در رابطه با فعالیت های زیربنایی عنوان کرد: مرمت قنوات در اولویت قرار دارد و امسال دو هزار میلیون ریال اعتبار مصوب دارد.