مهرعلیزاده: کاندیدا می شوم به شرط اجماع/ برنامه و شعارم «دولت رفاه» است

محسن مهرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که تصمیم نهایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اتخاذ کرده است یا خیر؟ اظهارکرد: در خصوص حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا، مطلب را منوط به اجماع اصلاح طلبان و حتی فراتر از آن اجماع ملی کرده ام.

تفاوت اجماع ملی با دولت وحدت ملی

خبرنگار مهر از مهرعلیزاده پرسید که اجماع ملی به معنای تشکیل دولت وحدت ملی مورد نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی است که او پاسخ داد: ساز و کارهای اجماع ملی مورد نظر بنده البته تفاوت هایی با دولت وحدت ملی مورد نظر آفای هاشمی دارد.

وی در توضیح اجماع ملی افزود: باتوجه به اقبال مردم از دولت اصلاحات، اگر اصلاح طلبان آمادگی خود را برای انتخابات به صورت جدی اعلام کرده و در این حوزه کاندیدای مشخص و مطلوبی معرفی کنند، به شرط انجام اجماع و پرهیز از تعدد کاندیداها، شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد.

می توانم مورد اجماع اصلاح طلبان باشم، چون تجربه و برنامه دارم

مهرعلیزاده که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نهم (1384) بود، در پاسخ به این سئوال که شما خود را به عنوان یکی از گزینه هایی که می تواند مورد اجماع قرار بگیرد، معرفی می کنید؟ تصریح کرد: چون بنده تجربه حضور در انتخابات سال 84 را دارم، در چند استان رای اول را کسب کردم و برنامه ای تحت عنوان دولت رفاه به مردم ارائه داده ام، خود را به عنوان یکی از مصادیق مورد اجماع معرفی کرده ام.

وی ادامه داد: اگر روی بنده به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان توافق شود، با جدیت به این حوزه ورود خواهم داشت و البته برنامه مشخصی را هم به مردم معرفی خواهم کرد.

برنامه و شعارم « دولت رفاه» است

معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که برنامه شما همان دولت رفاه سال 84 خواهد بود، گفت: برنامه و شعار بنده برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده دولت رفاه خواهد بود.

وی تاکید کرد که برنامه دولت رفاه اکنون به عنوان یک الگوی موفق در امور اجرایی امروز در بیشتر کشورهای دنیا به کار گرفته می شود. البته برنامه ای که از سوی بنده ارائه می شود با یک شکل بومی، امروزی و منطبق با فرهنگ مردم کشورمان خواهد بود.

رایزنی دلسوزان کشور با خاتمی

مهرعلیزاده در پاسخ سئوالی مبنی بر این که در جلسات مشترک با سید محمد خاتمی تصمیمی برای کاندیداتوری وی گرفته شده است یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص این که خاتمی برای انتخابات آینده کاندیدا می شود یا نه، بهتر است از خودش سئوال کنید، اما تاجایی که بنده اطلاع دارم بسیاری از دلسوزان کشور درباره کاندیداتوری خاتمی نظر مثبت دارند و با وی در حال رایزنی هستند.

وی اضافه کرد: آقای خاتمی چه برای کاندیداتوری و چه در حوزه معرفی یک کاندیدا ظرفیت بسیار بالایی دارد و در هر 2 زمینه می تواند گزینه بسیار خوب و تاثیرگذاری باشد.

خاتمی شرایط را رصد می کند

رئیس سازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که پس از نظر شما آقای خاتمی یا کاندیدا می شود و یا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده یک کاندیدا معرفی خواهد کرد، گفت: آقای خاتمی در حال حاضر شرایط را رصد می کند و قطعا نسبت به شرایط کشور بویژه در انتخابات بی تفاوت نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی اگر احساس کند شرایط نظام حساس است و نیاز به حضور وی در انتخابات هست، حتما کاندیدا می شود، اما اگر هم در این حوزه ورود نکند، قطعا یک کاندیدا معرفی خواهد کرد.

مهرعلیزاده در پاسخ به این که اگر خاتمی در انتخابات آینده کاندیدا شود، به نفع او کنار خواهد کشید؟ اظهار کرد: اگر خاتمی بیاید قطعا به نفع او کنار خواهم رفت، چون تاکید بر اجماع داریم.