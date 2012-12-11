اهدای تندیس سومین جشنواره برند گردشگری به برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره برند در گردشگری به پاس مدیریت توانمند برج میلاد تهران در تبدیل برج میلاد تهران به برند گردشگری پایتخت در جذب گردشگران داخلی و خارجی ، لوح افتخار این جشنواره را به " فرزاد هوشیار پارسیان " - مدیر عامل برج میلاد تهران اهدا کرد .

داوران این جشنواره، نوآوری و خلاقیت برج میلاد تهران را برای رشد و تعالی صنعت گردشگری در جذب گردشگر داخلی و خارجی را ستوده و مدیریت این برج را حائز شاخص های تعیین شده داوران این دوره از جشنواره برای دریافت تندیس و لوح افتخار دانستند.

برج میلاد تهران با کاربری های مختلف فرهنگی ، هنری ، گردشگری و تفریحی توانسته علاوه بر شناساندن خود به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی دنیا ، با بازدید بیش از 14 هزار گردشگر داخلی و خارجی از ابتدای سال تا کنون ، خود را به عنوان یک برند گردشگری در ایران و در جهان معرفی کند .

برج میلاد تهران اگرچه در دنیا به عنوان ششمین برج مخابراتی دنیا به ثبت رسیده است، اما این برج بر خلاف سایر برج های مخابراتی دنیا، با کاربری های مختلف فرهنگی، هنری، گردشگری و تفریحی ساخته شده است که این خود می تواند برج میلاد تهران را از سایر برج های مخابراتی دنیا، متمایز کند.

آمار بازدید گردشگران در طول امسال بیش از شش هزار نفر است که از بخش های مختلف برج همچون نمایشگاه های مختلف، موزه سکه ها، گالری های برج میلاد و همچنین سایر بخش های فرهنگی به برج میلاد تهران بازدید کرده اند.

به گفته مدیرعامل برج میلاد تهران گردشگران بهترین مبلغان صنعت گردشگری کشور هستند، بسیاری از گردشگران خارجی پس از بازدید از برج می گویند که در بازگشت به کشور خودشان حتماً از برج میلاد به عنوان یکی از جاذبه های شهر تهران یاد خواهند کرد و بازدید از آن را نیز به دیگر مسافران تهران توصیه می کنند که این خود بزرگترین تبلیغ برای ماست.



