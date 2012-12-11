98.5 درصد جمعیت نمین با سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی دریتیم پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان تاکید کرد: نمین از دیرباز به یک شهر فرهنگی شهره بوده و سابقه تاریخی و فرهنگی آن گواه این ادعا است.

وی با بیان اینکه همین شاخصه موجب شده اکثر مردم این شهر از سواد کافی برای خواندن و نوشتن برخوردار باشند، اضافه کرد: این مهم می تواند یکی از عوامل توسعه یافتگی و پیشرفت فرهنگی این شهرستان باشد.

به گفته دریتیم این شهرستان همواره در فعالیتهای فرهنگی پیشتاز بوده و به عنوان مثال در پایه گذاری اولین مدارس دخترانه استان اردبیل این منطقه جزو شهرهای اول بوده است.

وی متذکر شد: این سابقه فرهنگی موجب شده است در طول تاریخ دانشمندان، شعرا، نویسندگان، مورخان و پژوهشگران بسیاری از این شهرستان علوم خود را به نمایش بگذارند.

فرماندار نمین با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی طی سالهای اخیر در این شهرستان، معتقد است ضروری است تا چند سال آینده موضوع بیسوادی در این شهرستان به صورت کامل ریشه کن شود.

