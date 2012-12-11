  1. عناوین کل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

دریتیم عنوان کرد:

98.5 درصد جمعیت نمین با سواد هستند

98.5 درصد جمعیت نمین با سواد هستند

نمین – خبرگزاری مهر: فرماندار نمین گفت: هم اکنون بیش از 98.5 درصد از جمعیت شهری و روستایی این شهرستان باسواد و یا سواد خواندن و نوشتن دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی دریتیم پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان تاکید کرد: نمین از دیرباز به یک شهر فرهنگی شهره بوده و سابقه تاریخی و فرهنگی آن گواه این ادعا است.

وی با بیان اینکه همین شاخصه موجب شده اکثر مردم این شهر از سواد کافی برای خواندن و نوشتن برخوردار باشند، اضافه کرد: این مهم می تواند یکی از عوامل توسعه یافتگی و پیشرفت فرهنگی این شهرستان باشد.

به گفته دریتیم این شهرستان همواره در فعالیتهای فرهنگی پیشتاز بوده و به عنوان مثال در پایه گذاری اولین مدارس دخترانه استان اردبیل این منطقه جزو شهرهای اول بوده است.

وی متذکر شد: این سابقه فرهنگی موجب شده است در طول تاریخ دانشمندان، شعرا، نویسندگان، مورخان و پژوهشگران بسیاری از این شهرستان علوم خود را به نمایش بگذارند.

فرماندار نمین با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی طی سالهای اخیر در این شهرستان، معتقد است ضروری است تا چند سال آینده موضوع بیسوادی در این شهرستان به صورت کامل ریشه کن شود.
 

کد مطلب 1763549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها