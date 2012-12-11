انتشار هفدهمین شماره مجله «کاروان» به زبان روسی

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، هفدهمین شماره از مجله الکترونیکی کاروان، در بردارنده مقالات و مطالبی در موضوعات فرهنگ و هنر ایران، مناسبت‌ها، ایران امروز، ادبیات معاصر و دیدگاه محققین و صاحبنظران روس زبان در باره فرهنگ، ادبیات و هنر ایران است به زبان روسی و در فضای مجازی منتشر شد.

در هفدهمین شماره از این مجله الکترونیکی مطالبی در خصوص اولین پل ادبی ایران و روسیه به قلم یکی از شرکت‌کنندگان این برنامه، برگزاری نمایشگاه هنر ایرانی در اوفا مرکز باشقیرستان، رونمایی از ترجمه دو جلد اول قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب در بزرگ‌ترین کتابخانه کودکان جهان در مسکو درج شده است.

ادامه ترجمه روسی آخرین رمان هوشنگ مرادی کرمانی با عنوان «شما که غریبه نیستید» که توسط دکتر الکساندر پالیشوک و برای اولین بار به روسی برگردانده شده است و ادامه جدیدترین کتاب پروفسور گارنیک آساطوریان در خصوص اقوام ایرانی از جمله مطالب دیگر هفدهمین شماره مجله الکترونیکی کاروان است.

کاروان در این شماره برای اولین‌بار علاقه‌مندان ادبیات ایرانی در روسیه را با ترجمه یکی از زیباترین غزل‌های رهی معیری شاعر بزرگ معاصر به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد درگذشت وی آشنا می‌سازد.

کاروان علاوه بر بارگذاری در سایت رایزنی، وبلاگ سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و چند سایت دیگر روسیه و منطقه به نشانی ایمیل بیش از 3300 تن از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع ارسال می‌شود.