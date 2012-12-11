100 کیلو گرم تریاک در همدان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: صبح امروز سه شنبه دو خودرو که از استانهای جنوبی وارد همدان می شدند، توقیف و ماموران انتظامی با هوشیاری تمام موفق به کشف 100کیلو گرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای در قوطی رب جا سازی شده بود، شدند.

وی افزود: در این راستا سه نفر قاچاقچی دستگیر و دو خودرو نیز توقیف شد.

معصوم بیگی اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی استان همدان در 10 روز اخیر 180 کیلو گرم مواد مخدر را کشف و در این راستا 12 نفر را دستگیر و 10خودرو را توقیف کردند.

وی با بیان اینکه امروزه قاچاقچیان مواد مخدر را به گونه ای بسیار پیچیده جاسازی می کنند، افزود: پلیس بسیار هوشیارانه با سوداگران مرگ برخورد میکند و بسیار جدی در این زمینه عمل خواهد کرد.

معصوم بیگی با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست امسال 9 هزار کیلو گرم مواد مخدر کشف شده است، عنوان داشت: در همین راستا 59 باند مواد مخدر منهدم و پنج هزار فروشنده و توزیع کننده مواد مخدر و افراد قاچاقچی دستگیر شدند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 396 طرح پاک سازی در مناطق آلوده استان همدان انجام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در جمع خبرنگاران از افتتاح اردوگاهی برای جمع آوری کارتن خوابها و معتادان خبر داد.

علی اکبر فامیل کریمی افزود: کشفیات مواد مخدر در سطح استان همدان نوید بخش خوبی در حوزه مقابله با مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری و درمان بوده است.

فامیل کریمی گفت: مقابله با قاچاقچیان مرگ و پیشگیری و درمان نیازمند همدلی و همکاری تمام سازمانها و مردم است.