ایجاد اشتغال برای روستاییان مانع مهاجرت و بروز آسیب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری در مراسم رونمایی از طرح اشتغال روستاییان و جشن خودکفایی 100 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد افزود: بهبود فضای کسب و کار، کاهش فاصله درآمدی، رفع محرومیت‌ها، ارتقای سطح درآمد روستاییان، گسترش فعالیت اقتصادی در نوار مرزی برای کنترل مرزها، کاهش فاصله دو دهک جامعه، کاهش نرخ بیکاری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و...از جمله سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیته امداد است که به آن لبیک گفته ایم.

وی گفت: مبلغ وام اشتغال در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده و در سال جاری نیز میزان آن تغییری پیدا نکرده؛ این در حالیست که اقتصاد کشور فراز و نشیب زیادی داشته و باید همگام با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور سیاست‌های پولی را تعدیل کرد.

انواری افزود: با ایجاد اشتغال برای روستاییان از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به آغاز طرح جمع آوری زکات در سالهای جاری گفت:‌ دولت می‌تواند با استفاده از طرح‌های زکات برای ایجاد اشتغال و آبادانی روستاها این امور را رونق ببخشد.

انواری تاکید کرد:‌ در زمینه حل حاشیه‌نشینی موفق نبوده‌ایم چرا که این امر سرمایه گذاری‌های هنگفتی را می‌طلبد و باید گفت ایجاد مشاغل خرد و روستایی از جمله راهکارهای موثر برای کاهش معضل حاشیه نشینی است.



وی با اشاره به اینکه تاثیر طرحهای اشتغال کمیته امداد، تامین امنیت اجتماعی، رشد استعدادها،‌کم کردن بار مالی دولت، ‌کاهش نرخ بیکاری، است.

انواری از مسئولانی که در زمینه تاثیرات مشاغل خانگی و کوچک اعلام تردید می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: نیاز به بازنگری اندیشه‌های این مسئولان داریم.

سرپرست کمیته امداد با تاکید بر فقدان تعریف مشخص در زمینه شغل مناسب گفت: از دیگر مشکلات در کمیته امداد نبود تجربه و تخصص در خانواده‌هایی است که می‌خواهند مشاغل خانگی داشته باشند و این امر در کنار فقدان خودباوری به مشکلات دامن می‌زند.

انواری تاکید کرد: عدم دسترسی به بازار مناسب، موانع قانونی و محدودیتهای مالی و بازرگانی، نبود سیاست‌های تشویقی از جمله دیگر مشکلاتی است که پیش روی طرح‌های اشتغال کمیته امداد قرار دارد.