نظام آموزشی متناسب با بازار کار در کشور تدوین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی صبح سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در استان بوشهر اظهار داشت: همه مدیران زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر باید بیش از گذشته با هم همکاری و تعامل داشته باشند تا شاهد خدماترسانی بهتر و بیشتر به مردم باشیم.
وی با بیان اینکه نظام آموزشی متناسب با بازار کار در کشور تدوین نشده، ادامه داد: حلقههای گمشده اشتغال در کشور، مهارت آموزی و مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن تعاونیها است که باید به صورت ویژه به این مسائل توجه شود.
معاون مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر، به جایگاه ویژه استان بوشهر در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر خدمات بسیار زیادی به کشور ارائه میدهد که این استان را در بین استانهای دیگر ویژه کرده است.
وی به بیان آماری از وضعیت بیمهشدگان در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: در کشور حدود هفت میلیون نفر تاکنون بیمه نشدهاند.
بیمارستان عسلویه بعد از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده است
استاندار بوشهر نیز در این نشست خواستار حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی از دستگاههای حمایتی استان بوشهر از جمله کمیته امداد و بهزیستی شد و اظهار داشت: این حمایتها میتواند آرامش روانی خوبی را برای مردم داشته باشد.
فریدون حسنوند با اشاره به وضعیت بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه، اضافه کرد: این بیمارستان بعد از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده و باید با حمایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی این پروژه را تکمیل کنیم.
وی اضافه کرد: تامین نیروهای متخصص و فوق تخصص در رشتههای مختلف پزشکی و احداث کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی یکی از انتظارات ما از این وزارتخانه مهم است.
استاندار بوشهر با انتقاد از برخی کاستیها در سطح استان، افزود: درآمدها و هزینههای استان بوشهر در بخشهای حمایتی و کمکرسانی سنخیتی با عمران و سیمای استان ندارد.
وی افزود: وقتی قرار است استان بوشهر 240 میلیارد دلار سالانه برای نظام درآمد داشته باشد افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آن نباید دچار مشکل باشند.
حسنوند خاطرنشان ساخت: با وجود کارهای بزرگ و زیربنایی که در استان بوشهر انجام شده اما حلقه گمشده آن لذت این کارهای بزرگ بر کام مردم است.
برخورداری 311 هزار نفر از جامعه کارگری استان بوشهر از بیمه تامین اجتماعی
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این نشست خواستار تسریع در پرداخت حقوق معوقه کارگران بهویژه نیروهای شهرداریها شد و اظهار داشت: هنوز برخی ساختمانهای اداری در شهرستانها استیجاری هستند و در نامناسبترین مکان فعالیت میکنند.
حسین حیدری با اشاره به برخورداری 311 هزار نفر از جامعه کارگری استان بوشهر از بیمه تامین اجتماعی، اضافه کرد: سه هزار و 885 تعاونی نیز در استان فعالیت میکنند که از این تعداد 375 تعاونی در سال 91 ثبت شده است.
وی ادامه داد: طرح تجمیع ادارات تعاون و کار در استان بوشهر به طور کامل انجام شده و در هیچ شهرستانی ادارات کار و تعاون مستقل نیستند.
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرافزود: تجمیع ادارات تعاون و کار با هدف خدمتدهی بیشتر و بهتر به جامعه هدف بوده و نتایج خوبی هم داشته است.
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