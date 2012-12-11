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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

شهریورماه 92/

شیراندامی "زندانی خیابان دوم" را به تئاتر شهر می‌برد

شیراندامی "زندانی خیابان دوم" را به تئاتر شهر می‌برد

ولی شیراندامی قصد دارد در تابستان سال آینده نمایش "زندانی خیابان دوم" اثر نیل سایمون را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.

این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر که در سال جاری بعد از 34 سال دوری از صحنه تئاتر نمایش "هنر کمدی" را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد درباره فعالیت جدید خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طی صحبت‌هایی که انجام دادیم و با توجه به پذیرفته شدن متن و پیشنهاد ما، قرار شد شهریورماه سال آینده در سال چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا داشته باشیم.

شیراندامی درباره نمایشنامه مدنظر خود افزود: قرار است نمایشنامه "زندانی خیابان دوم" نوشته نیل سایمون را روی صحنه ببریم. این نمایشنامه یک درام خیلی جدی و جذاب است.



این هنرمند عرصه تئاتر درباره تعداد و انتخاب بازیگران این اثر گفت: این نمایشنامه دارای شش بازیگر است و با برخی بازیگران صحبت‌هایی را داشتیم. البته چون زمان موجود تا آغاز تمرینات زیاد است فرصت کافی برای انتخاب بازیگران نمنایش را در اختیار دارم.

وی درباره احتمال حضور خود به عنوان بازیگر در نمایش "زندانی خیابان دوم" ادامه داد: در این نمایش تنها به عنوان کارگردان حضور خواهم داشت.

کد مطلب 1763559

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