سیبا موتور نخستین محصولات خود را روانه بازار کشور کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین خضری پیش از ظهر امروز در آیین تحویل کلید نخستین محصولات تولیدی این مجموعه صنعتی به مشتریان به خبرنگاران گفت: پیش از این 300 دستگاه از این محصول روانه جاده های کشورمان شده و کارکرد این خودرو مورد بررسی قرار گرفته که موفقیت آمیز بود و توان پاسخگویی به حمل و نقل کشور را دارد.

وی افزود: این محصول جدید توانسته است استاندارد یورو 4 را کسب و به عنوان محصولی دارای استانداردهای زیست محیطی وارد سیتم حمل و نقل کشور شود.



خضری تاکید کرد: هم اکنون محصولات تولیدی با استاندارد یورو سه روانه بازار می شود و به زودی تولید آن با استاندارد یورو چهار نیز آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت خودروسازی سیبا ادامه داد: تا پایان سالجاری 800 دستگاه از این کشنده قدرتمند تولید می شود.

خضری با بیان اینکه این محصول جدید توان جایگزینی برای ناوگان فرسوده کشور را دارد گفت : این خودروی سنگین در بخش پتروشیمی ، سیمان ، کشاورزی و سایر بخش ها امکان به کار گیری دارد.



تولید 6 هزار دستگاه در سال با 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال 500 نفر برای این مجموعه تولیدی در فاز نخست پیش بینی شده است.