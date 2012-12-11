ابعادجدیدی از دخالت ترکیه درسوریه/انتقال 200 تروریست با ترکیش ایرلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه،"محمد علی ادیب اوغلو" نماینده شهر حاتای از حزب جمهوری خلق ترکیه به منظور استیضاح وزیر کشور ترکیه، سوالی را به مجلس ارائه کرده بود، مبنی بر اینکه درباره کشتی انتصار لیبی که گفته شده است حامل سلاح برای نیروهای مخالف سوری بوده، توضیح دهد.

وی گفته است که این کشتی حامل سلاح های سنگین بوده و پس از پهلوگرفتن در بندر اسکندرون هیچ بازرسی از این کشتی صورت نگرفته است.

ادریس تعیم شاهین وزیر کشور ترکیه هم در صحن علنی مجلس ترکیه توضیح داد که به دلیل اینکه این کشتی یک کشتی ماهیگیری بوده و بنا به معاهدات بین المللی این نوع کشتی ها از بازرسی معاف هستند و ضمنا حامل کمکهای انسانی بوده مورد بازرسی قرار نگرفته است.

به گزارش سایت چپگرای سول-خبر ترکیه، دولت عدالت و توسعه ادعا کرده است که این کشتی لیبیایی، حامل کمکهای انسانی به وزن 400 تن بوده و به این دلیل از بازرسی آن خودداری شده است.

این سایت خبری نوشت این اولین باری نیست که وزیر کشور ترکیه در مجلس با این جواب خواسته تا بر کمکهای ترکیه به نیروهای مخالف سوری سرپوش بگذارد و تکرار این نوع توجیه نشانه آن است که توضیحات شاهین وزیر کشور ترکیه عاری از حقیقت است.

بر اساس این گزارش، کشتی مذکور در ماه آگوست گذشته در بندر اسکندرون لنگر انداخته است و بار خود را تخلیه کرده است.

این پایگاه به نقل از یک رسانه انگلیسی، جزئیاتی از لنگر انداختن کشتی لیبیایی موسوم به انتصار در بندر اسکندرون و تخلیه بار آن شامل مهمات و سلاح از جمله موشکهای ضد هوایی و آرپی چی انداز را ارائه کرده بود.

ادیب اوغلو از حضور 24 فرد مسلح لیبیایی در عرضه کشتی و انتقال آنها به هتل انطاکیه با مینی بوس خبر داده است.

وی اعلام کرده است : این افراد در هتل مذکور نشستی برگزار کرده اند و سلاحهایی که در کشتی مذکور بوده است به آژانس امدادرسانی و حقوق بشر تحویل داده شده است تا آن را به گروههای مسلح در سوریه بفرستند.

ادیب اوغلو اظهارات وزیر کشور ترکیه را مبنی بر اینکه کشتی مذکور حامل مواد غذایی،پزشکی و پوشاک بوده است، رد کرده و آن را خلاف واقعیت دانسته است.

وی بیان کرد: دولت ترکیه جرات اعتراف به تامین سلاح برای گروههای مسلح سوریه را ندارد و ادله فراوانی که نشان دهنده تامین سلاح به بهانه کمک انسانی و با نظارت دستگاه اطلاعاتی ترکیه انجام می شود وجود دارد.

ادیب اوغلو افزود: کارمندان دولتی از این کمکها ناخرسند هستند و برخی پرسنل مراکز امنیتی و سربازان ترک دچار عذاب وجدان شده اند و این اقدامات(کمک به گروههای مسلح سوری) را به مثابه خیانت ملی می دانند، اما مجبور به اجرای دستورات هستند.

این سایت خبری در گزارش دیگر اعلام کرده است که شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین در انتقال حدود 200 نفر تروریست عضو القاعده، نقش بسزایی داشته است.

"محمد علی ادیب اوغلو" نماینده شهر حاتای از حزب جمهوری خلق در مجلس در مصاحبه ای که با این سایت خبری داشته اعلام کرده است که در تاریخ 7 دسامبر 200 نفر از اعضای گروهک تروریستی القاعده با کمک شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین به منطقه منتقل شده اند. وی که خواستار استیضاح وزیر کشور در این مورد است توضیح داده که این 200 نفر تروریست توسط 15 مینی بوس تا پای هواپیما منتقل شده اند.

این سایت خبری با یادآوری عملکرد دولت اردوغان در به زمین نشاندن هواپیمای روسیه و بازرسی آن که طی آن هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر وجود سلاح برای حکومت سوریه نداشت می گوید، این نوع عملکرد اردوغان سبب شده که وی نزد کشورهای دیگر رسوا و بی آبرو شود.

این سایت یادآوری می کند که اردوغان هر روز در سخنرانی هایش درس انسانیت می دهد و در کنار این پند و اندرزها هر روز اخبار قتل عام و کشته شدن انسانهای بیگناه در کشور همسایه به گوش می رسد و این سوال را مطرح می کند؛ کشتی ها و هواپیماهای ترکیه را که حامل سلاح های مختلف برای تروریستهاست، چه کسی بازرسی می کند؟