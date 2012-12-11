به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن با کنار گذاشتن ابراهیم محمدی و احمد محمدپور، دو مدافع چپ خود به دنبال جذب بازیکن در این پست بر آمد و با چند بازیکن برای پیوستن به تیم خود مذاکره کرد.

مذاکرات ذوبی‌ها نتیجه داد و محمد برجلو، مدافع چپ سابق تیم استیل آذین از روز گذشته به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد و قرار است این بازیکن در صورت موافقت سرمربی ذوب‌آهن با این تیم قرارداد امضا کند.

برجلو در پست مدافع چپ به میدان می‌رود و پیش از این در تیم استیل آذین به میدان می‌رفته است.

ذوب‌آهن پیش از این با محسن بیاتی‌نیا، بازیکن سابق تیم صبا قرارداد امضا کرده بود و جلال اکبری نز طی روزهای اخیر در تمرینات این تیم شرکت می‌کند.