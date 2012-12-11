تولید پلاستیک زباله در زندان میناب/ زندانیان کشاورزی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس لقمانی در نشست کارشناسی اشتغال و حرفه آموزی زندانیان هرمزگان بیان داشت: پایه واساس بازپروری زندانیان آموزش و یادگیری حرفه وشغل است و اشتغال به کار، زمینه ای مناسب برای بازگشت ابرومندانه آنان به جامعه است.

لقمانی افزود: در طول مدت حبس فرصتی مناسب برای افراد فاقد حرفه و شغل است تا با حضور در کلاسهای حرفه آموزی بر تواناییهای خود بیفزایند.

وی با اشاره به اینکه اشتغال نقش موثری در کاهش جرم در جامعه دارد اظهار داشت: باید مددجویان را برای یادگیری حرفه مطابق با سلیقه و توانایی خود تشویق و آنان را برای ورود به بازار کار آماده کرد.

معاون اصلاح وتربیت زندانهای هرمزگان همچنین خواستار پرداخت حقوق ومزایای مددجویان طبق دستورالعمل های سازمانی شد وگفت: پرداخت حقوق به موقع، مددجویان را نسبت به کار دلگرم کرده ومنبع درآمدی نیز برای خانواده آنان است.

لقمانی همچنین نسبت به ساماندهی بخش کشاورزی زندان حاجی آباد تاکید کرد وافزود: شهرستان حاجی آباد از ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی برخوردار است و باید این بخش تقویت شود.

وی خواستار مطالعه طرح نخیلات زندان حاجی اباد و تولید پلاستیک زباله در زندان میناب شد و اظهار داشت: باید از همه ظرفیتها برای اشتغال زندانیان استفاده کرد.

معاون اصلاح وتربیت زندانهای هرمزگان همچنین از عملیاتی کردن طرح پروار بندی گوسفند در اردوگاه حرفه آموزی وکار درمانی رودان بعد از انجام تشریفات لازم خبر داد.