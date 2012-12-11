عرضه 3 محصول استراتژیک دانشجویان شاهرودی در نمایشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پویان در نشست خبری که صبح سه شنبه در واحد پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد ضمن اشاره به این که این دانشگاه هم ردیف دانشگاه های بزرگ کشور در تولید فناوری های کارا در نمایشگاه تهران سه محصول استراتژیک خود را در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد، افزود: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سعی کرده جهت دهی متوازنی در بخش های مختلف سرمایه گذاری و برنامه ریزی به انجام برساند.

وی با تاکید بر این که در راستای تحقق سیاست های کلان دولت که در نقشه جامع علمی کشور ترسیم شده از ساختار آموزش محور به یک ساختمان آموزشی با ماموریت ویژه پژوهشی گذر کرده ایم، خاطرنشان کرد: پیاده سازی الگوهای فناوری و کار آفرینی برای بهره برداری، تجاری سازی و اشتغال زایی دانش آموختگان را در چشم انداز بلند مدت خود با اهداف ویژه قرار داده است.

پویایی مدیریت پژوهشی عامل ارتقای شاخص های استاندارد پژوهش در دانشگاه



معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود، تصریح کرد: مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعت، مدیریت امور پژوهشی، مدیریت انجمن های علمی، کتابخانه مرکزی، واحد چاپ و نشر، مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری های نوین و پژوهشکده دانشجویی از ارکان حوزه معاونت پژوهشی است.

پویان مدیریت امور پژوهشی را از موثرترین مدیریت های دانشگاه دانست و عنوان کرد: پویایی این واحد مدیریتی می تواند ضمن ارتقای شاخص استانداردهای پژوهش در دانشگاه زمینه مرتفع نمودن بسیاری از معضلات و مشکلات پیش روی پژوهش را نیز فراهم کند.

فعالیت 10 آزمایشگاه تحقیقاتی عملیاتی شده در دانشگاه شاهرود



وی ادامه داد: فراهم سازی زمینه و بستر لازم جهت استفاده اساتید از فرصت های مطالعاتی، کارگاه های آموزشی و شرکت آنان در همایش ها و کنفرانس های بین المللی به منظور ارائه مقاله و تبادل اطلاعات با دانشگاه های دیگر و همچنین حمایت، نظارت و هدایت همه فعالیت های پژوهشی را از مهمترین ماموریت های حوزه پژوهشی دانشگاه دانست.

پویان با اشاره به این که تا کنون تاسیس و راه اندازی 17 آزمایشگاه تحقیقاتی برای این واحد تعریف شده است، ابراز داشت: از این تعداد، 10 آزمایشگاه عملیاتی شده و امیدواریم با راه اندازی دیگر آزمایشگاه ها به زودی شاهد تحقق این آرمان بزرگ در دانشگاه باشیم.

38 قرار داد ملی با واحد پژوهش این دانشگاه منعقد شده است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود یادآور شد: 38 قرار داد برون دانشگاهی در سطح ملی با وزارت دفاع، فولاد مبارکه، پروژه مربوط به مقابله با کمبود آب در سیستان و بلوچستان و ... دارد و درآمد حاصل از ارتباط با صنعت این دانشگاه نیز تقریبا 2.5 برابر شده است.

وی با یادآوری این نکته که در سال گذشته 21 عنوان چاپ و تجدید چاپ در مرکز چاپ و نشر این دانشگاه انجام شده اظهار داشت: این مرکز از ابتدای فعالیت تا کنون بیش از 70 عنوان کتاب های دانشگاهی، مجلات علمی و نشریات دانشگاهی را منتشر کرده است.

تمام فضای دانشگاه شاهرود تحت پوشش Wireless قرار دارد



پویان با تاکید بر این که تمام فضای دانشگاه تحت پوشش Wireless است گفت: حدود 10 کیلومتر فیبر نوری در پردیس فناوری های نوین دانشگاه کشیده شده که در حال حاضر با پهنای 90 مگا بایت بر ثانیه در حال فعالیت است و امیدواریم تا پایان سالجاری این میزان پهنا به 160 میگ افزایش یابد.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود در خاتمه از افتتاح مرکز محاسبات پر قدرت دانشگاه، رونمایی از وب سایت دانشگاه، تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاهی، برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی نانو تکنولوژی در هفته پژوهش خبر داد و افزود: طبق برنامه کشوری اعلام شده برنامه هایی برای این هفته در نظر گرفته شده که امیدواریم به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.