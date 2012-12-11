جایگاه حراست و روابط عمومی استانداری سمنان ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه اداری و پست سازمان مدیریت حراست و اداره روابط عمومی استانداری سمنان در پی اعلام مرکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور ارتقاء یافت و بر این اساس سطح این دو واحد به اداره کل تبدیل شد.

در همین رابطه طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عباس رهی استاندار سمنان مصطفی علیپور بعنوان مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری و ایرج کارخائی بعنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان منصوب شدند.

در بخشی از این احکام که به صورت جداگانه صادر شد خطاب به این مدیران کل آمده است: نظر به ارتقاء سطح واحد اداری به اداره کل به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل منصوب می شوید.

این احکام می افزاید: امید است با اتکال به خداوند منان و توجهات حضرت ولیعصر (عج ) تحت رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری در اجرای دقیق برنامه ها و سیاست های دولت مهرورز، خدمتگزار و عدالت محور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد موفق و مؤید باشید.