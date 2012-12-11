تصادف در محور "زنجان - قزوین" یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی رشتیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران پلیس راه اتوبان 'زنجان- قزوین' بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه در محل حضور یافتند.

وی یادآور شد: کارشناسان علت احتمالی وقوع تصادف خودروی سواری و تریلی کشنده را توقف در باند سواره رو اعلام کرده اند.

سرهنگ رشتیانی افزود: پلیس موضوع تصادف خودروی سواری و تریلی کشنده در محور 'زنجان - قزوین' را در دست بررسی دارد.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان در مورد رانندگی در هوای مه آلود هشدار داد و به رانندگان توصیه کرد: در چنین شرایط آب وهوایی با حداقل سرعت رانندگی کنند.

سرهنگ رشتیانی افزود: رانندگان باید تا حد ممکن از رانندگی در هوای مه آلود خود داری کنند و در صورت داشتن الزام در چنین شرایطی با حداقل سرعت برانند.

وی تاکید کرد: در هوای مه آلود با نور پایین و احتیاط کامل برانید در صورت تراکم مه وسیله نقلیه خود را در جای مناسبی متوقف کرده و تا زمانی که مسیر جلویی قابل رویت نشده نباشد حرکت نکنید در تونل ها شیشه ها را بالا بیاورید تا از استنشاق گازهای سمی حاصل از اگزوز خودروها در امان باشید.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: رانندگان باید برای مسافرت در هوای مه آلود باید زمان بیشتری برای سفر در نظر بگیرند و شیشه جلوی اتومبیل ، چراغ های جلو ، راهنماها ، شیشه های بغل ، عقب و برف پاک کن ها و بخاری را بازدید و تمیز کنید.

سرهنگ رشتیانی ادامه داد: رانندگان در صورت امکان وسیله نقلیه خود را به چراغ مه شکن مجهز و در صورت وجود مه غلیظ و عدم دید کافی، وسیله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست جاده هدایت و ضمن توقف کامل چراغ های آن را روشن نگه داشته و از خطوط وسط و کنار جاده مسیر حرکت خود استفاده کنید.

وی افزود: با توجه به احتمال از سر گیری برف و باران در روزهای آینده از رانندگان درخواست می شود در مسیرهای برفی و یخبندان حتماً فاصله مناسب را با وسیله نقلیه جلویی رعایت کنند

رئیس پلیس راه استان زنجان یادآورشد:رانندگان هنگام عبور از محورهای یخ زده با دنده سنگین و با سرعتی حرکت کنند که نیاز به گرفتن ترمز نباشد چرا که با کمترین فشار به پدال ترمز چرخ های ماشین روی سطح یخ زده سرخورده و کنترل خودرو از اختیار راننده خارج می شود.

سرهنگ رشتیانی ، از کاهش 15 درصدی تلفات انسانی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل خبر داد و افزود: طرح زمستانی پلیس از 20 آذر ماه تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت و پلیس با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد جدی خواهد داشت.

