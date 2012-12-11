پیامهای خود را روی آب بنویسید/ تصاویر پیامهای متنی- آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری نوشتن پیام با آب که "hydroglyphics" نام گرفته توسط دانشمندان هاروارد با گروهی از دانش آموزان دبیرستان مریمک ابداع شده است.

نمونه اولیه این فناوری به افراد کمک می کند که تفاوت میان دفع آب و سطح مرطوب را مشاهده کنند. هدف اصلی که در پس این فناوری نهفته تغییر ویژگها و خاصیتهای یک سطح است تا بتوانید اثر خاص خود را روی آب اعمال کنید. تنها چیزی که برای این کار به آن احتیاج دارید برچسبهای اسفنجی، سیم پیچ تسلا و ظرف مخصوص کشت میکروب است.

سیم‌پیچ تسلا یک مدار مبدل رزونانس است که در سال 1891 میلادی توسط نیکولا تسلا ساخته شد و از آن برای تولید ولتاژهای بالا، جریان‌های نسبتا زیاد و الکتریسیته متناوب با فرکانس‌های بالا استفاده می‌شود. تسلا از این مدار در پیکربندی‌های مختلفی استفاده کرد که شامل دو یا گاهی سه مدار الکتریکی رزونانس می‌شد. تسلا از این سیم‌ پیچ ‌ها برای پیشبرد آزمایشهای نوآورانه‌ ای از جمله در زمینه نورپردازی، فسفرسانس، تولید اشعه ایکس، پدیده جریان متناوب فرکانس بالا، برق‌ درمانی و انتقال بی ‌سیم انرژی الکتریکی استفاده کرد.

هرکدام از افرادی که این آزمایش را انجام دادند یک ظرف مخصوص کشت میکروب و برچسب مورد علاقه خود انتخاب کردند و آن را در قسمت پایینی ظرف قرار دادند. پس از آن آنها هرکدام از ظروف را زیر سیم پیچ تسلا قرار دادند.

یک جرقه بنفش همراه یک صدای بلند ایجاد می شود و زمانی که برچسب برداشته می شود و آب به ظرف اضافه می شود شما می توانید هرچقدر که می خواهید آب را داخل ظرف بریزید اما قسمتهایی که پیشتر برچسب قرار داشته به نوعی به یک گودال و حفر تبدیل می شوند و این پیامها تا یک ماه قابل مشاهده هستند.

فیلسکوک کیم از دانشمندان هاروارد و نویسنده اول این مقاله به طور ناگهانی به ایده نوشتن روی آب رسیده است. وی درحال کمک به یکی از آموزگاران دبیرستان مریمک بوده که این تجربه را در آزمایشگاه داشته است.

ظروف کشت میکروب به عنوان ظروف آزمایشگاهی از یک ساختار پلاستیکی برخوردار هستند که آب را دفع می کند هنگامی که این ظروف با سیم پیچ تسلا سروکار داشته باشد، هوای رسانا و اکسیژن با پلاستیک ترکیب می‌شود که سطح برچسبها آب را به خود جذب نکند، همچنین قسمت زیر برچسب با هوا تماس نداشته و همچنان آب را دفع می کند.

آب در این ظرف به قسمتهای مورد نظر چسبیده و قسمت خود پیام خشک باقی می ماند.