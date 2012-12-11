تولید سالانه دو هزار تن بذر پنبه در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دزفولی توضیح داد: در سال زراعی جاری استان فارس با سطحی معادل 16 هزار و 534هکتار پنبه از نظر سطح زیرکشت مقام دوم و از نظر عملکرد در واحد سطح مقام اول درکشور را بخود اختصاص داده است.

وی گفت: توزیع بذر طبقات بالا ، توزیع بذر دلینته و ضد عفونی شده و همچنین توزیع بذور زودرس سبب شد تا محصول پنبه سالجاری نسبت به سال گذشته از عملکرد مطلوب تری برخوردار شود.

مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی فارس اجرای برنامه های کشاورزی حفاظتی و برنامه ریزی کشت تمام مکانیزه را از دیگر عوامل مثبت در ارتقای عملکرد امسال پنبه استان برشمرد و ادامه داد: همچنین استفاده از ریز مغذی و مبارزه به موقع با آفات و علف های هرز در کنار تشکیل کارگاه های آموزشی در سطح ملی به بهبود عملکرد پنبه استان در سال جاری کمک شایانی کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار هکتار از مزارع استان با متوسط عملکرد سه هزار و 600 کیلوگرم برداشت شده، افزود: از این میزان چهار هزار و 180 تن وش وارد کارخانجات پنبه پاک کنی استان شده است.

دزفولی بیان کرد: میزان وش تصفیه شده درکارخانجات تاکنون یک هزار و 496 تن است که دو هزار و 720 عدل به وزن 498 تن پنبه محلوج تولیدی در استان آماده ورود به چرخه اقتصاد استان و کشور است.

مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی فارس در بخشی دیگر از سخنان خود به مزایای کاشت مکانیزه پنبه اشاره کرد و بیان داشت: کاشت مکانیزه پنبه با کاهش میزان بذر مصرفی وکاهش میزان تردد ماشین آلات و ادوات کشاورزی به افزایش تولید وصرفه جویی در زمان کمک قابل توجهی می کند.

وی افزود: با انجام این نوع کشت ضمن کاهش قابل ملاحظه در میزان آب مصرفی، انجام عملیات داشت و برداشت بصورت مکانیزه نیز امکان پذیر خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: استان فارس با تولید سالانه نزدیک به دو هزار تن بذر پنبه در طبقات مختلف علاوه بر تأمین نیاز استان، بذر چند استان دیگر را نیز تأمین می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری حداقل 200 هکتاراز مزارع مکانیزه استان با کمباین مخصوص برداشت شده و تا پایان برداشت نیز بالغ بر 60 هزار تن وش تحویل کارخانجات استان و کشور شود.

برگزاری کارگاه آموزشی ملی آشنایی با تجهیزات ، ماشین آلات و روشهای نوین فرآوری آبزیان

در راستای ارتقای دانش فنی علاقه مندان صنایع شیلاتی در کشور کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان آشنایی با تجهیزات ، ماشین آلات و روشهای نوین فرآوری آبزیان توسط مدیریت شیلات فارس و با همکاری دفتر بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار شیلات ایران و دانشگاه شیراز در محل دانشکده کشاورزی برگزار شد.

در آذر ماه سال جاری در راستای ارتقای دانش فنی علاقه مندان صنایع شیلاتی در کشور کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان آشنایی با تجهیزات ، ماشین آلات و روشهای نوین فرآوری آبزیان توسط مدیریت شیلات فارس و با همکاری دفتر بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار شیلات ایران و دانشگاه شیراز در محل دانشکده کشاورزی برگزار شد.

در ابتدا سید محمد رضا سعادت مدیریت شیلات استان فارس ضمن تشکر از حضور افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی ، گزارشی از تاریخچه ، توفیقات و توانمندیهای آبزی پروری در استان فارس ارائه و هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را ارتقای سطح علمی و دانش فنی صاحبان صنایع و دستیابی به دانش روز ، تبادل اطلاعات فنی داخل و خارج از کشور و توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده در راستای تقویت بازار به عنوان پشتوانه تولید عنوان کرد.

همچنین دکتر موسوی نسب رئیس گروه پژوهشی فرآوری آبزیان دانشکده کشاورزی مطالبی در ارتباط با فرآوری محصولات شیلاتی ارائه کرد.

در ادامه این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان ضمن آشنایی بیشتر با روشهای صید و حمل و نقل آبزیان با ماشین آلات وروشهای نوین فرآوری آبزیان توسط مدرسین خارجی از کشور دانمارک آشنا شدند.