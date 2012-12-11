امدادگران هلال احمر در 10 پست ثابت و سیار به ارائه خدمات می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تعداد پایگاه ها و نیروهای شرکت کننده در طرح اشاره کرد و افزود: تعداد پایگاههای ثابت امداد ونجات بالغ بر 7 پایگاه موقت 3 پایگاه و پست سیار یک پست به همراه 13 دستگاه آمبولانس – 7 خودرو ست نجات - 10 خودرو سبک کمک دار – 2خودرو سنگین – خودرو آرگو چهت حوادث کوهستانی – 6 دستگاه موتور سیکلت تریل با تمام تجهیزات امداد ونجات زمستانی و با بکار گیری امدادگران و نجاتگران مجرب در هر شیفت کاری 55 نفر و پرسنل امدادی 26 نفر و پرسنل ستادی 20نفر ، این طرح را یاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: طرح امداد ونجات زمستانی با آمادگی کلیه پایگاههای امداد ونجات بین شهری و استقرار پایگاههای موقت و پست سیار در محورهای مواصلاتی استان آغاز و تا شروع طرح امداد ونجات نوروزی ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در خصوص اهداف طرح زمستانی گفت: جمعیت هلال احمر در راستای اهداف بشردوستانه و تسکین آلام آسیب دیدگان و انجام رسالت سازمانی خود وبه منظور فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات امداد ونجات در تصادفات جاده ای به مصدومین، حادثه دیدگان و در راه ماندگان این طرح اجرامی شود.

طاهری افزایش آمادگی توان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جهت ارائه خدمات مطلوب و سریع خدمات امداد ونجات و پاسخگویی به حوادث و سوانح احتمالی در ایام زمستان از اهداف طرح برشمرد و افزود:افزایش تعامل و همکاری با سایر دستگاهها و نهادهای اجرایی در جهت ارائه امداد ونجات به حادثه دیدگان، مصدومین، مسافرین زمستانی و در راه ماندگان و همچنین اجاد اطمینان خاطر و آرامش فکری مردم شریف ایران اسلامی به خصوص هموطنان عزیز استان در طول مسیرهای مسافرتی با حضور نیروهای امدادی از دیگر اهداف این طرح می باشد.

وی افزود فرماندهی پشتیبانی و کنترل هدایت عملیات طرح امداد و نجات زمستانی مستقر در پایگاه امدادی جمعیت هلال احمر 24 ساعته با آمادگی کامل و امکانات و تجهیزات امداد زمستانی مجهز به ارتباط رادیویی بی سیم و فرماندهی کنترل عملیات EOC و ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانس با سازمان امداد ونجات جمعیت کشور و سایر استانها و با هماهنگی مساجد در سطح استان جهت اسکان موقت و پیش بینی وسایل اولیه و مواد غذایی با آمادگی کامل محورهای مواصلاتی و حادثه خیز و پرتردد استان را پوشش خواهند داد.