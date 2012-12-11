  1. فرهنگ و ادب
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

نشست نقد و بررسی «کتاب آه» به هفته آینده موکول شد

نشست نقد و بررسی «کتاب آه» به هفته آینده موکول شد

نشست نقد و بررسی «کتاب آه» نوشته یاسین حجازی به 28 آذرماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی «کتاب آه» نوشته یاسین حجازی که دومین نشست هیئت کتاب حسینیه خیمه به شمار می‌رفت و قرار بود عصر امروز 21 آذر در هیئت کتاب حسینیه خیمه برگزار شود، به سه‌شنبه 28 آذر ماه موکول شد.

در این نشست که هفته آینده برگزار می‌شود، یاسین حجازی نویسنده این کتاب به همراه مهدی قزلی به بررسی این اثر خواهند پرداخت.

«کتاب آه» بازخوانی مقتل حسین ابن ‌علی (ع) است که به قلم «یاسین حجازی» نگاشته شده است. این کتاب، ترجمه و بازنویسی کتاب «نَفَسُ‌المهموم»، نوشته شیخ عبّاس قمی است.

این مراسم روز سه‌شنبه 28 آذر از ساعت 15:30 در حسینیه خیمه واقع در خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، خیابان برادران مظفر شمالی، کوچه بخشنده پلاک 3 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1763586

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