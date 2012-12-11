50 کشور دنیا از محصولات دندانپزشکی ایران استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید روحی روز سه شنبه در نشست خبری اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی که قرار است از 28 آذر تا اول دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شود، اظهار داشت: نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران با حمایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه دانپزشکان و تولیدکنندگان کشور برگزار می شود.

وی بر ضرورت تلاش برای خودکفایی در زمینه تامین نیازهای داخلی و مقابله با تحریم‌ها تاکید کرد و افزود: 50 کشور از محصولات و تولیدات داخلی کشور استفاده می کنند و مهمترین هدف برگزاری این جشنواره معرفی محصولات به کشورهای دیگر از جمله اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی است.

نماینده انجمن صنفی تجهیزات دندانپزشکی تصریح کرد: با پتانسیل های موجود در شرکت های تولیدی و با حمایت های مادی مسولان می توانیم تمام نیاز کشور را تأمین کنیم.

رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی با بیان اینکه 28 تا 30 هزار دندانپزشک در کشور داریم، گفت: 6 تا 7 هزار لابراتور دندانسازی در کشور فعالیت می کنند که ساخت کلیه پروتزهای ثابت، متحرک و ارتودنسی را در کشور بر عهده دارند.

وی ادامه داد: 70 شرکت در حوزه دندانپزشکی فعالیت می کنند و بین 180 شرکت دیگر نیز جزو مبتکرین هستند که می توانند در آینده تولید کننده باشند و در جشنواره های بعدی حضور پیدا کنند.

روحی با بیان اینکه هیچ کشوری مستقل از تولید نیست، ابراز داشت: تمام دنیا مواد اولیه را از کشورهای دیگر تأمین می کند و ما باید جهانی فکر کنیم و تولید کننده داخلی نمی تواند بدون ارتباط با دنیای خارج به فعالیت خود ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ ارز مرجعی به شرکتهای تجهیزات دندانپزشکی و تولیدی داده نشده است و باید ارز مرجع در اختیار آنها گذاشته شود تا بتوانیم در زمینه تولیدات خودکفا باشیم.

رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی با بیان اینکه 90 درصد تجهیزات و دستگاههای لابراتوری در کشور تولید می شود، گفت: در حال حاضر در حوزه نانو و نیز ایمپلنت تحقیقات خوبی انجام گرفته است که به زودی به مرحله تولید خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی یک رویداد ملی به حساب می آید، گفت: در مجموع حدود 50 شرکت تولیدکننده داخلی در نمایشگاه حضور خواهند داشت اکثر این شرکت‌ها حائز تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های کیفیت از موسسات معتبر بین‌المللی هستند و در میان آنها نام شرکت‌هایی با سابقه حضور سه دهه فعالیت در عرصه تولید تجهیزات ومواد دندانپزشکی به چشم می‌خورد.

روحی اضافه کرد: در این جشنواره از تجهیزات دندانپزشکی مانند لیزر، نانو تکنولوژی، دستگاه های عفونت زدایی و اتوکلاوهای دندانپزشکی رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی(IRDEC 2012) از 28 آذر تا 1 دی 1391 در سالنهای 20، 21 و 22 محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: در مجموع حدود 50 شرکت تولیدکننده داخلی در نمایشگاه حضور خواهند داشت اکثر این شرکتها حائز تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های کیفیت از موسسات معتبر بین‌المللی هستند و در میان آنها نام شرکت‌هایی با سابقه حضور سه دهه فعالیت در عرصه تولید تجهیزات ومواد دندانپزشکی به چشم می‌خورد.