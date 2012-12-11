90 درصد بیماران ایدزی در کهگیلویه و بویراحمد معتادان تزریقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی استان افزود: طبق آمار، جامعه هدف بیماری ایدز در این استان، شهرستان های گچساران، ‌بویراحمد و کهگیلویه را شامل می شود و این آمار راه را برای برنامه ریزی عمومی برای کنترل و پیشگیری از این بیماری هموار می کند.

وی با بیان اینکه باید ازهمه امکانات و ظرفیت های استان در راستای اطلاع رسانی و آموزش راههای پیشگیری از ابتلا به ایدز استفاده شود، عنوان کرد: باید با اطلاع رسانی، از طریق پایگاه های مساجد، ‌مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه ها و ادارات،‌ از انتقال این بیماری به دیگر افراد جامعه پیشگیری کرد.

استاندار با بیان اینکه در برخی نقاط و شهرستانهای استان حتی یک مورد از این بیماری نیز وجود ندارد، اظهار داشت: ‌ویژگی های خاص فرهنگی و‌ پایبندی به رسوم و سنت ها در استان نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری دارد.

صابری افزود: نرخ ابتلا به بیماری ایدز در استان نسبت به میانگین کشوری فاصله زیادی دارد که می توان با ارائه آموزش به مردم و شفاف سازی بیماری ایدز، ‌این میزان را به پایین ترین حد ممکن رساند.

برخلاف تصور عموم، بیماران مبتلا به ایدز مجرم نیستند

وی با تاکید براینکه برخلاف تصور عموم، بیماران مبتلا به ایدز مجرم نیستند، تصریح کرد: دوری از این افراد و طرد کردن آنها از جامعه راه مناسبی برای پیشگیری از این بیماری نیست.

صابری بیان داشت: این بیماری با صحبت کردن و همنشینی با افراد مبتلا منتقل نمی شود و آگاهی بخشی در راستای نحوه انتقال این بیماری در کنترل و برخورد مناسب با مبتلایان با بیماری تاثیر به سزایی دارد.

استاندار با بیان اینکه پذیرش افراد مبتلا به این بیماری به سود جامعه است، اظهار داشت: در این صورت فرد بیمار در اماکن عمومی خود را بیمار معرفی می کند و می توان ضریب ابتلا به ایدز در اماکن عمومی را کاهش داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این نشست گفت: اختصاص نیم درصد از برنامه های صدا و سیما به برنامه های آموزشی در خصوص بیماری ایدز و سایر بیماری های فرهنگی در راستای پیشگیری از این بیماریها انجام شده است.

حسام الدین نبوی زاده افزود: در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و ادارت دولتی نیز مربیان آموزشی برای آگاهی سازی در خصوص این بیماری فعالیت می کنند.

وی ‌گنجاندن برنامه آموزشی بیماری های رفتاری و ایدز در برنامه آموزشی کارمندان، ‌ملزم کردن ادارات درگیر در برنامه ایدز به اجرایی کردن برنامه برای سطوح مختلف جامعه و توزیع امکاناتی نظیر سرنگ های یک بار مصرف تزریقی در میان معتادان و وسایل بهداشتی پیشگیری در تماس های جنسی را از برنامه های کارگروه سلامت برای پیشگیری از شیوع بیماری ایدز عنوان کرد.