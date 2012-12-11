افشای دروغ پراکنی اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت : دیپلماتهای غربی معتقدند اقدامات اسرائیل در ارائه اطلاعات نادرست از برنامه هسته ای ایران نتایج معکوسی داشته و تحقیقات از فعالیتهای هسته ای ایران در گذشته و رویکردهای فعلی تهران را زیر سئوال می برد.



یکی از این موارد، گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتدپرس است که اطلاعاتی درباره جزئیات آزمایشی موسوم به انفجار هسته ای در مقایس محدود را می دهد، اما دانشمندان به زودی متوجه این اشتباه می شوند و اهمیت و درستی گزارش آسوشیتدپرس را زیر سئوال می برند.



پس از این گزارش، یکی از نشریه های تخصصی در مطلبی نوشت این گزارش یک تحلیل نخ نماشده است و بیشتر به فریبکاری می ماند.



گاردین نوشت: اطلاعات افشا شده اخیر که بعدها مشخص شد بخشی از گزارشهای اطلاعاتی در خصوص تلاش ایران برای دست یافتن بر سلاح هسته ای است، تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیر سئوال می برد.



بر اساس گزارش العالم، انتشار اطلاعات آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره خلاصه این گزارش در نوامبر سال 2011 ، منجر به اعمال تحریم های بیشتری بر ایران از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا شد.



مقامات غربی معتقدند اسرائیل منبع انتشار این اطلاعات بوده و همچنین بخشی از تحقیقات سازمان انرژی هسته ای درباره ایران را افشا کرده است؛ اطلاعاتی که بر اساس گزارشهای نادرست منتشر شده بود.



گاردین می افزید: اطلاعات افشا شده بخشی از جنگ مجازی فزاینده در برابر برنامه هسته ای ایران است که آژانس انرژی هسته ای آن را از وین پایتخت اتریش آغاز کرده است مکانی که موساد مانند دیگر سازمانهای اطلاعاتی غربی با قدرت در آنجا فعالیت دارند.