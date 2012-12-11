پیشنهاد جدیدی از 1+5دریافت نکرده ایم/امریکایی ها عذرخواهی رسمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در نشست هفتگی صبح امروز خود با خبرنگاران درباره این مطلب که از طرف آمریکا عنوان شده اگر ایران و آژانس قبل از ماه مارس به توافق نرسند پرونده ایران به شورای امنیت ارسال خواهد شد گفت: اگر نمایندگان آمریکایی نسبت به بعضی از موضوعات سیاسی هشدار می دهند ما هم به آنها هشدار می دهیم به مسائل داخلی خود بپردازند و در امور کشورهای دیگر دخالت نکنند.

مهمانپرست با اشاره به اینکه آمریکایی ها به اندازه کافی در کشور خود مشکل دارند بیان کرد: هر جا که آمریکایی ها وارد شده اند آن کشور را به هم ریخته اند اگر کشوری تمایل به ثبات دارد باید اول به حقوق کشورهای دیگر احترام بگذارد. متاسفانه آمریکایی ها یاد نگرفته اند که به حقوق ملت ها احترام بگذارند. ما هشدار می دهیم که به حرف ملت و جهان گوش دهند.

وی درباره مذاکرات ایران و آژانس و توافق درباره بازدید از پارچین گفت: توافقات با آژانس باید کامل باشد و حق بهره برداری ایران از دانش هسته ای در چرخه سوخت مورد نظر قرار گیرد و در این صورت نگرانی های احتمالی آژانس که می تواند نسبت به فعالیت ها داشته باشد مطرح شود. اینکه چطور در این مورد به توافق برسیم را کارشناسان در نشست بررسی خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوالی درباره احتمال سقوط بشار اسد در سوریه گفت: در رابطه با سوریه هیچ کشوری حق ندارد به جای مردم سوریه برای آینده این کشور تصمیم بگیرد.

وی افزود: مردم سوریه مهمترین بخش بحران سوریه هستند و باید آینده کشور خود را تعیین کنند. بهترین راه برای تحقق خواست اکثریت ایجاد فضای مناسب برای شرکت مردم در انتخابات عادلانه است که مردم شرکت کنند و خواست آنها محقق شود.

مهمانپرست افزود: برای ایجاد چنین فضایی باید درگیری و ارسال سلاح به سوریه متوقف شود. کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه مخالف ایجاد ثبات و تحقق خواست اکثریت مردم در سوریه هستند و سئوال مردم منطقه از آنها این است که چرا با ثبات مخالفت می کنند . از چه چیزی نگران هستند که مایل نیستند مردم سوریه نسبت به آینده خود مشارکت داشته باشند. اینکه در سوریه چه کسی بماند و چه کسی جایگزین شود تنها به مردم این کشور مربوط می شود.

وی تاکید کرد: هر کشوری که ادعا می کند برای حمایت از مردم سوریه می خواهد آینده آنجا را تحریم کند آشکارا حقوق بشر را نقض کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: برای ما نیز خواست مردم سوریه مهم است که باید در یک فضای دیپلماتیک در ثبات و امنیت بدست آید. نگرانی جریان های آمریکایی و صهیونیستی از این است که مردم سوریه آینده خود را تعیین کنند.

خبرنگاری درباره مذاکره ایران و آمریکا وگفته های وزیرامورخارجه کشورمان در این باره سئوال کرد و مهمانپرست گفت: مطالب آقای صالحی کاملا روشن بود که فرمودند در رابطه با مسائل خاص و موضوعات خاص مذاکره با آمریکا می تواند انجام شود همانطور که در رابطه با موضوع عراق و افغانستان انجام شده بود.

وی با اشاره به اینکه طرفهای آمریکایی برای ایجاد ثبات در منطقه در گذشته نیز درخواست کمک از ظرفیت های کشور ما را داشته اند گفت: ما نیز مشارکت کرده ایم و همواره تلاش خود را در این راستا انجام داده ایم.

سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه داد: در بحث هسته ای نیز نمایندگان آمریکا در گروه 1+5 هستند و نظرات خود را اعلام می کنند . در این مذاکرات نیز نمایندگان آمریکا حضور دارند اما اینکه مذاکره در قالب 1+5 باشد یا شکل دیگری نمایندگان کشور ما پیشنهادها را دریافت می کنند و این مسئله را بررسی خواهند کرد.

مهمانپرست در این باره که آیا درباره پیشنهادهای جدید 1+5 به ایران خبری در دست دارد گفت: چیز رسمی در این باره اعلام نشده اظهارنظرهایی از سوی برخی از کشورهای غربی صورت می گیرد اما پیشنهادی در قالب مجموعه ای جدید به کشور ما ارائه نشده است.

وی ادامه داد: محل طرح این پیشنهادات نیز جلسات 1+5 است که قبلا برای اینکه پیشنهادها را مطرح کنند فرصت بوده است و ما نیز پیشنهادات خود را مطرح کرده ایم، دسترسی به یک نتیجه خیلی آسان خواهد بود در صورتی که کشورها حقوق ملت ما را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به رسمیت بشناسند در این صورت مسائل خیلی زود به نتیجه می رسدو نیازی به فکر کردن و ارائه پیشنهادات پیچیده ندارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره لغو سفر رئیس جمهور پاکستان به ایران اظهار داشت: سفری که بنده به پاکستان داشته ام در راستای برنامه های تعریف شده دیپلماسی عمومی و همکاری های رسانه ای بود.

مهمانپرست با اشاره به اینکه درباره سفر زرداری به ایران پیش بینی هایی صورت گرفته بود بیان کرد: این سفر همزمان با سفر ایشان به چند کشور دیگر شد که به دلیل اینکه زمان مناسب برای دیدار از ایران را فراهم نمی کرد سفر را به زمان دیگر موکول کردند.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که بین ایران و پاکستان در جریان است کمکی که جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خط لوله صلح در پاکستان می تواند داشته باشد است مذکراتی در این باره صورت گرفته و ایران آمادگی برای 250 میلیون دلار فاینانس پروژه را اعلام کرده است که البته مذاکرات ادامه دارد واین قرارداد برای طرفین قرارداد مهمی خواهد بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به نیاز جدی پاکستان به انرژی گفت: در کنار این نیاز ظرفیت های بزرگ همکاری دو کشور و جود دارد و برخی از کالاهای مورد نیاز ما از طریق پاکستان قابل دسترس خواهد بود.

مهمانپرست درباره نشست هفته آینده ترکمنستان درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفت: باید درباره رژیم حقوقی دریای خزر با سرعت بیشتری اقدام شود تا زمینه بهره برداری همه کشورهای ساحلی در دریای خزر فراهم شود.

وی افزود: نشست هفته آینده در ترکمنستان نیز در راستای ادامه مذاکرات دریای خزر خواهد بود و امیدواریم 30 درصدی که از بحث رژیم حقوقی دریای خزر باقی مانده هر چه سریعتر به نتیجه برسد تا شاهد بهره برداری بیشتر کشورهای دریای خزر باشیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره سئوالی مبنی بر مذاکرات روسیه درباره بحران سوریه گفت: وضعیت خاورمیانه حساس است و بحرانی که در سوریه ایجاد شده در فتنه های خارجی ریشه دارد. مهمترین اولویت جریان آمریکایی – صهیونیستی در منطقه ایجاد تنش بین کشورهاست و اگر قرار باشد برای مداخلات نظامی زمینه سازی صورت گیرد مسئله ای نیست که با سکوت سایر کشورها همراه باشد.

مهمانپرست ادامه داد: اینکه روسیه نسبت به این مسئله حساس است به دلیل پایبندی کشورهای بزرگ نسبت به تداوم ثبات و امنیت است. تاکنون کشورهای غربی در هر مسئله ای که دخالت داشتند باعث تداوم بحران در منطقه شده است و نباید اجازه داد آنها بحرانی را ایجاد کنند که دامنه آن به همه کشورها و حتی کشورهای غربی می رسد.

وی درباره سئوالی مبنی بر اینکه آیا کشورهای دیگر مانند هند نیز در پروژه خط لوله صلح همکاری خواهند داشت گفت: خط لوله صلح یک پروژه مهم است. در شرایط فعلی دنیای امروز و کشورهای مختلف برای توسعه نیازمند انرژی هستند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین دارنده انرژی و نفت در دنیا مورد توجه کشورهای مختلف است. ما برای تامین انرژی کشورهای مختلف خود را متعهد می دانیم و اعلام آمادگی کرده ایم.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: خط لوله صلح بعد از اجرایی شدن بین ایران و پاکستان شاهد کشورهای دیگر که به این گاز نیاز دارند خواهد بود.

مهمانپرست درباره آخرین اخبار از 47 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه گفت: مسئله زائران ایرانی ربوده شده در سوریه همچنان با جدیت در دست پیگیری است. سفارت ما در سوریه توسط دولت و ارتش سوریه و حتی مخالفین که با ربایندگان ارتباط دارند مسئله را پیگیری می کنند همچنین ما از طریق کشورهای مختلف منطقه که بر ربایندگان تاثیر دارند نیز موضع را پیگیری می کنیم.

وی تاکید کرد: این اقدامات به هیچ وجه نمی تواند اهداف گروههای مخالف را تامین کند و توصیه می کنیم از این اقدامات دست بکشند و اتباع ما را نیز آزاد کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره ادعاهای مقامات یمنی بر علیه ایران در نشست بحرین گفت: ادعاهای مختلفی که صورت می گیرد ادامه ادعاهای قبلی است که در یمن توسط مقامات سابق این کشور صورت می گرفت. انتظار ما این است که با تغییر قدرت در یمن شاهد تغییر رفتار باشیم . مردم یمن با توجه به شناختی که از آنها داریم اجازه دخالت بیگانگان را نخواهند داد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی درباره گفتگوی تلویزیونی سفیر ایران در اردن و ادعای رسانه های اردنی مبنی بر واگذاری نفت ایران به این کشور گفت: اظهاراتی را که به سفیر ما منتسب کرده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اینکه کسی بخواهد نفت مجانی بدهد بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که لغو سفر رئیس جمهور پاکستان در راستای تحریم های آمریکایی است گفت: سفر رئیس جمهور پاکستان به ایران در حقیقت به تعویق افتاده است و اینکه کشورهای مختلف تلاش می کنند روابط ایران با کشورهای دیگر با فشار تحت شعاع قرار دهند نیز چیز جدیدی نیست اما کشورهای مختلف بر اساس منافع خود تصمیم می گیرند و دیگر آن زمان که کشوری بخواهد نظر خود را از کیلومترها دورتر تحمیل کند به پایان رسیده و این امر به ویژه در مورد ایران و پاکستان که ظرفیت بالای همکاری و تاریخی دارند به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره محکومیت 18 مقام آمریکایی در دادگستری تهران گفت: مقامات آمریکایی به دلیل نقض حقوق کشور ما در مراجع قضایی کشورمان محاکمه می شوند که این بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که مقامات مجرم و متهم در نقص حقوق ملت ایران رااعلام کردند و از مراجع قضایی خواستند که این موضوع را پیگیری کند.

مهمانپرست درباره اینکه سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 9 کشور را به مدت 180 روز از تحریم ها معاف کرد گفت: معافیت 180 روزه مقامات آمریکایی برای 9 کشور جدید نشان دهنده این موضوع است که کشورهای مختلف حاضر نیستند منافع خود را تحمیل منافع آمریکایی کنند. کشورهای آسیایی که بیشترین مخاطب این تحریم ها هستند همان کشورهایی هستند که در آینده تبدیل به قدرت اقتصادی می شوند و آمریکا با این تحریم ها قصد فشار آوردن به آن کشورها را دارد و آنها حاضر نیستند از یک انرژی بالا که مورد نیازشان برای اقتصاد آینده است چشم بپوشند.

مهمانپرست تصریح کرد: مقامات آمریکایی می خواهند از تحریم برای فشار روانی به مردم ما نیز استفاده کنند و دائما تحریم ها و فشارها افزایش می دهندو از سوی دیگر نیز می گویند که مدافع حقوق مردم ما هستند. روشهای غیر انسانی و غیر منطقی آمریکا دیگر هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و آمریکایی ها اگر می خواهند مورد احترام ملت ها باشند باید عذرخواهی رسمی از ملت ها را در دستور کار قرار دهند تا شاید حافظه تاریخی اصلاح شود.

وی درباره اینکه پس از تحریم ها میزان واردات نفت ترکیه از ایران کاهش پیدا کرده است گفت: منابع انرژی دنیای امروز محدود است و نیاز به انرژی نیز غیر قابل انکار است. از هر طرف که درخواست ها کاهش پیدا کند از طرفهای دیگر افزایش می یابد. نمی توان منبع بزرگ انرژی دنیا مانند جمهوری اسلامی ایران را کنار گذاشت و نیازها را از یک طرف غیر واقعی تامین کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: کشورها به انرژی نیاز دارند و این نیاز رو به افزایش است و چاره ای جز دریافت انرژی از ایران ندارند ممکن است این نیاز در مقطعی کاهش یا افزایش پیدا کند یا جای خود را عوض کند اما ما نگران نیستیم.

مهمانپرست درباره سفر صالحی به غزه نیز گفت: ما اعلام آمادگی کردیم در کنار مردم غزه حضور داشته باشیم. وزیر امور امورخارجه کشورمان در همین رابطه با مقامات فلسطینی در طول جنگ 8 روزه و همچنین وزیرخارجه مصر تماس داشتند . نمایندگان مجلس و کمیته امداد نیز برای سفر به غزه اعلام آمادگی کردند اما برای این سفر اخذ ویزا و موافقت مصر لازم است که هنوز ارائه نشده و هر وقت موافقت شود در کنار مردم غزه خواهند بود.