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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

موسسه میزان با توزیع سبد غذایی به یاری زلزله زدگان خراسان شتافت

موسسه میزان با توزیع سبد غذایی به یاری زلزله زدگان خراسان شتافت

مشهد - خبرگزاری مهر: موسسه مالی و اعتباری میزان با تهیه و توزیع صدها سبد غذایی به کمک زلزله زدگان خراسان جنوبی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی زلزله 5.5 ریشتری خر‌اسان جنوبی که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از روستائیان مناطق زهان و قائن شد، این موسسه با اختصاص 100 میلیون ریال اعتبار اقدام به تامین بخشی از سبد غذایی مورد نیاز زلزله زدگان کرد.

این سبد غذایی که  شامل برنج، قند، خرما، ماکارانی، بیسکویت، روغن و چای بوده است، پس از بسته بندی در قالب شش دستگاه کامیون و کامیونت به مناطق زلزله زده ارسال شد.

شایان ذکر است موسسه مالی و اعتباری میزان با توجه به پیشینه و نیز نیات خیر پایه گذاران و موسسین خود، جدا از رسالت اقتصادی، همواره نگاهی به خدمات اجتماعی داشته و در این راستا بخشی از منابع خود را صرف امور اجتماعی از جمله کمک به هم وطنان نیازمند می کند.

کد مطلب 1763600

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