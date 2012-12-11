800 میلیارد ریال برای احداث تلکابین در چهارمحال و بختیاری نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان ریاحی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری اظهار داشت: درصورت تامین زمین، تلکابین زردکوه ظرف مدت شش ماه به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: برای به بهره برداری رساندن این تلکابین 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذار نیاز است.

ریاحی ادامه داد: چنانچه منابع طبیعی زمین مورد نیاز را تامین کند این تلکابین ظرف مدت شش ماه به بهره برداری خواهد رسید.

ششمین جشنواره شهر برفی در صورت تامین اعتبار در کوهرنگ برگزار می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: این شهر برفی هرساله در بهمن ماه در شهرستان کوهرنگ برگزار می شده است.

مژگان ریاحی یادآور شد: تاکنون اعتباری برای برپایی این شهر برفی به میراث فرهنگی پرداخت نشده است.

وی بیان داشت: 40 میلیون تومان هزینه اقامتی و پذیرایی و 50 میلیون تومان هزینه مستند سازی این شهرک برفی اعتبار نیازاست.