مراکز نگهداری معلولان و بیماران ویژه باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو با بیان این مطلب در جلسه ای که به منظور رفع اختلاف میان نمایندگان مردم مهرشهر و یکی از مراکز نگهداری بیماران مزمن روانی پیش از ظهر سه شنبه تشکیل شد، اظهار داشت: استقرار این مراکز و همچنین کمپ های ترک اعتیاد در مناطق مسکونی امنیت خاطر مردم و آسایش آنان راسلب می کند.



وی افزود: بر این اساس اداره بهزیستی شهرستان کرج ملزم شد طرح پیشنهادی خود مبنی بر آمایش سرزمین و نحوه واگذاری به اینگونه مراکز را در دستور کار قرار داده و به فرمانداری اعلام کنند.

آجرلو با بیان اینکه مراکز نگهداری از بیماران مزمن روانی نباید در محدوده مناطق مسکونی باشد، تاکید کرد: در استقرار این مراکز باید مجموعه ای از عوامل مختلف مدنظر قرار گیرد.

در این جلسه نمایندگان مردم مهرشهر نسبت به استقرار مرکز نگهداری از این بیماران در مجاورت مناطق مسکونی اختلافاتی داشته و خواستار رسیدگی به وضع موجود شدند.



در این جلسه که با حضور رئیس اداره اجتماعی، اداره برنامه ریزی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، بهزیستی و اتاق فکر فرمانداری کرج برگزار شد بر ساماندهی مراکز نگهداری معلولان و بیماران ویژه تاکید شد.