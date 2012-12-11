سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حذف کنکور در 10 هزار رشته محل گفت: در واقع این داوطلبان هستند که بر اساس تقاضای خود تعیین می کنند کنکور در رشته ای برگزار شود یا نه حتی تعیین کننده تعداد رشته ها در کنکور داوطلبان و تقاضایشان برای ورود به این رشته ها است.

وی تاکید کرد که تاثیر میزان داوطلب در تعطیلی رشته ای یا تغییر شیوه های پذیرش بیشتر بستگی به علت ذکر شده دارد تا برنامه ریزیهای صورت گرفته در آموزش عالی.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین در راستای پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و برنامه ریزی در این زمینه، اعلام کرد که طرح آمایش آموزش عالی به وزارت آموزش و پرورش ارجاع شد تا در اختیار مدیران و مسئولان مناطق مدارس قرار گرفته شود.

قدیمی همچنین با اشاره به حذف این رشته محلها، اظهار داشت: عمده رشته محلهای حذف شده در رشته های علوم انسانی، هنر و علوم پایه صورت گرفت.