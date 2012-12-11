مازندران 20 آیین عاشورایی را در فهرست میراث معنوی ثبت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماهفروزی در حاشیه برگزاری اجلاس شورای ثبت کشور با محوریت ثبت معنوی آیین های عاشورایی که از امروز در مجتمع فرهنگی آموزشی نفت شهرستان محمود آباد به مدت 2 روز در حال برگزاری است، گفت: مراسم صبح طلوعه یکی از مراسمهایی است که مردم استان مازندران در ماه محرم از خداوند می خواهند که هیچگاه شب قبل از عاشورا صبح نشود و خورشید طلوع نکند تا واقعه عاشورا به وقوع نپیوندد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این آیین های عاشورایی شاخص مراسم مشال پلیته به معنای مشعل و پارچه است که در این مراسم جوانان و نوجوانان در روستا حرکت کرده و قبل از ماه محرم هر کسی که پارچه نذری دارد روی علم و چوب گذاشته آن را می چرخاند چرا که در قدیم الایام برق نبود و از روشنایی های مشعل استفاده می کردند و آن برای راهنمایی مردم به محلهای عزاداری در شب کاربرد داشت.



ماهفروزی یکی دیگر از مراسمهای عاشورایی را منبرگردانی شهر ساری عنوان کرد و گفت: در این مراسم منبری را در کوچه ای به نام کوچه سیزده پیچ می گردانند. هر کسی نذری دارد آن را ارائه می کند و پارچه سبزی به منبر وصل می کند. مراسم کرب زنی در استان مازندران مراسمی است که به وسیله چوب و با یک ساختار موسیقیایی برگزار می شود اما متفاوت با نوحه خوانی است. کرنا نوازی رامسر نیز از دیگر آیین های عاشورایی شاخصی است که در کنار پرونده های دیگر برای بررسی و ثبت میراث معنوی ارائه خواهد شد.