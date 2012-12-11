آغاز بارش ها در قم/بارش باران تا فردا ادامه دارد

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوا ابری است و از بعد از ظهر بارش باران آغاز می شود و تا صبح چهارشنبه نیز بارش به صورت متناوب ادامه دارد.

وی گفت: در روز چهارشنبه به تدریج از میزان ابرها کاسته شده و کاهش دما همراه با وزش باد نسبتا شدید رخ خواهد داد.



سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: در روز پنجشنبه آسمان صاف و هوا آرام خواهد بود.



وی گفت: در روز جمعه نیز با نزدیک شدن سامانه بارشی شاهد افزایش تدریجی ابر در آسمان استان قم خواهیم بود.



قاضی بیان کرد: امروز دمای هوا بین 6 تا 13 درجه بالای صفر است و وزش باد نیز امروز بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و فردا وزش باد بین 12 تا 17 متر بر ثانیه است.