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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

قاضی به مهر خبر داد:

آغاز بارش ها در قم/بارش باران تا فردا ادامه دارد

آغاز بارش ها در قم/بارش باران تا فردا ادامه دارد

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم از آغاز بارش ها در قم و ادامه آن تا فردا خبر داد.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوا ابری است و از بعد از ظهر بارش باران آغاز می شود و تا صبح چهارشنبه نیز بارش به صورت متناوب ادامه دارد.

وی گفت: در روز چهارشنبه به تدریج از میزان ابرها کاسته شده و کاهش دما همراه با وزش باد نسبتا شدید رخ خواهد داد.
 
سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: در روز پنجشنبه آسمان صاف و هوا آرام خواهد بود.
 
وی گفت: در روز جمعه نیز با نزدیک شدن سامانه بارشی شاهد افزایش تدریجی ابر در آسمان استان قم خواهیم بود.
 
قاضی بیان کرد: امروز دمای هوا بین 6 تا 13 درجه بالای صفر است و وزش باد نیز امروز بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و فردا وزش باد بین 12 تا 17 متر بر ثانیه است.
کد مطلب 1763608

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