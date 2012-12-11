توزیع شیر بین 15 هزار دانش آموز آزادشهری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفاری ظهر سه شنبه در حاشیه نشست مسئولان آموزش و پرورش شهرستان گفت: امسال پنج هزار و ۸۸۰ دانش آموز روستایی و هشت هزار و ۱۰۰ دانش آموز شهری در هر هفته دو وعده شیر رایگان دریافت می کنند.

مدیر آموزش و پرورش آزادشهر نیز در جلسه گفت: برای دوگانه شدن سوخت مدارس به ۵۶۹ بخاری نیاز است تا در صورت افت فشار گاز از بخاری جایگزین استفاده کنند.

حسین عجم افزود: ۵۶ آموزشگاه شهرستان بدلیل استفاده از سیستم گرمایشی شوفاژ فاقد بخاری هستند.

وی در ادامه به فرارسیدن امتحانات نوبت اول مدارس اشاره کرد و افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری امتحانات نوبت اول مدارس در نظر گرفته شده است.

سیدفاضل دهنوی فرماندار آزادشهر در این جلسه با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، دوگانه سوز کردن سیستم گرمایشی مدارس را با هدف رفع مشکلات ناشی از افت فشار گاز ضروری دانست.

وی افزود: با توجه به افزایش نیاز به گاز طبیعی در فصل سرما ترویج فرهنگ صرفه جویی در جامعه از طریق دانش آموزان در مدارس نقش مهمی در درست مصرف کردن انرژی دارد.