اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در راستای اجرای این طرح که با همکاری کلینیک مددکاری باران انجام می پذیرد، کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، شناسایی می شوند.

وی افزود: همچنین تدابیر لازم جهت آموزش این کودکان در زمینه های تحصیلی، مهارتهای زندگی و حرفه آموزی نیز اندیشیده شده است.

شادالوئی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت اجتماعی کودکان، تحقق حقوق آنان و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی کودکان عنوان کرد.

وی افزود: در موضوع توجه به کودکان، مدیریت شهری به اقداماتی نظیر ایجاد اتاق کودک و خانه های اسباب بازی در سرای محلات و برگزاری همایشها و... نیز می پردازد.