  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در شرق تهران

اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در شرق تهران

شهردار منطقه 8 از اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در راستای  اجرای این طرح که با همکاری کلینیک مددکاری باران انجام می پذیرد، کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، شناسایی می شوند.

وی افزود: همچنین تدابیر لازم جهت آموزش این کودکان در زمینه های تحصیلی، مهارتهای زندگی و حرفه آموزی نیز اندیشیده شده است.
 
شادالوئی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت اجتماعی کودکان، تحقق حقوق آنان و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی کودکان عنوان کرد.
 
وی افزود: در موضوع توجه به کودکان، مدیریت شهری به اقداماتی نظیر ایجاد اتاق کودک و خانه های اسباب بازی در سرای محلات و برگزاری همایشها و... نیز می پردازد.
کد مطلب 1763610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها