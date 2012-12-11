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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

فرماندار جدید شهرستان بردسکن معرفی شد

فرماندار جدید شهرستان بردسکن معرفی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: با حضور معاون استاندار خراسان‌رضوی فرماندار جدید شهرستان بردسکن معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد غفاری معاون استاندار خراسان‌ رضوی در جلسه شورای اداری این شهرستان، محمد اسماعیل یعقوب‌ زاده را به عنوان فرماندار جدید بردسکن معرفی کرد.

در این جلسه محمد عباسپور، فرماندار سابق بردسکن در خصوص عملکرد 17 ماهه اش در این شهرستان، گزارشی ارائه داد.
 
در این مراسم سردار غفاری از زحمات و خدمات محمد عباسپور فرماندار قبلی شهرستان بردسکن قدردانی کرد و محمد اسماعیل یعقوب‌ زاده را به عنوان فرماندار جدید بردسکن معرفی کرد.
 
شایان ذکر است یعقوب ‌زاده قبل از این فرماندار شهرستان زاوه بود.
کد مطلب 1763612

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