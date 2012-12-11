کارگاه آموزشی توانبخشی مبتنی بر جامعه در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی که با حضور آرش بهادری مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز و شیوا اکبری معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی البرز برگزار شد اهداف برنامه توانبخشی بر تغییر نگرش و فرهنگ سازی در خصوص فرد معلول و موضوع معلولیت و تشکیل کمیته استانی توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) مورد بررسی قرار گرفت.

اکبری ضمن تشریح اهداف برنامه (CBR) به ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف کارگاه آموزشی توانبخشی اشاره کرد و خدمات ششگانه ( CBR) به معلولان شامل آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سیستم ارجاع، ارائه وسائل کمک توانبخشی، اشتغال و کاریابی معلولان و خدمات حمایت اجتماعی معلولان را از اولویت های این برنامه عنوان کرد.

آمادگی اداره کل امور روستایی برای همکاری در اجرای طرح CBR در روستاهای استان

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز نیز اظهار داشت: اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز جهت اجرایی کردن هر چه بهتر این طرح در روستاهای استان اعلام آمادگی می کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان بهزیستی و وزارت کشور برای اجرای این طرح افزود: علاوه بر وظایف تعیین شده در این تفاهم نامه اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر برای ارایه خدمات مطلوب تربه معلولان در روستا ها اعلام می کند.

بهادری گفت: استفاده از پتانسیل دهیاران در روستاهای استان می تواند در پیشبرد این برنامه اثر بخش باشد.

نحوه تشکیل کمیته توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلولان و افراد دارای ناتوانی، توانمند سازی معلولان و مناسب سازی محیط از جمله موارد مورد بحث و بررسی در این کارگاه آموزشی بود.