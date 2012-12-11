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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

اقتصاد خبر داد:

شناسایی 269 میلیارد ریال معوقه بانکی شرکت ها در آذربایجان غربی

شناسایی 269 میلیارد ریال معوقه بانکی شرکت ها در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی از شناسایی 269 میلیارد ریال معوقه بانکی شرکت ها توسط شورای دستگاه های نظارتی از ابتدای سالجاری تاکنون در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اقتصاد ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه یکی از وظایف شورای دستگاههای نظارتی پیگیری معوقات بانکی و جلوگیری از بی نظمی مالی است، افزود: در این راستا 269 میلیارد ریال از 5 گروه صنعتی و تولیدی در سالجاری شناسایی شده است.

وی ایجاد هماهنگی بین دستگاههای نظارتی، افزایش کارآیی اقدامات، جلوگیری از تداخل و دوباره کاری نظام نظارتی، مبارزه با فساد، ارتقای سطح بهره وری و تقویت مدیریت دستگاه ها را از جمله اهداف مهم شورای دستگاه های نظارتی بر شمرد و خواستار توجه جدی دستگاه های اجرایی به اجرای دقیق قوانین شد.

این مسئول عنوان کرد: هماهنگی برای افزایش معاملات دو جانبه بین المللی و منطقه ای و رتبه سلامت اداری، تعیین سیاستها و سند راهبردی و برنامه های اجرایی، بررسی مشکلات نظام نظارتی، تبادل اطلاعات بین دستگاه های نظارتی و تشکیل کارگروه های اقتصادی اجتماعی و اقتصادی تولیدی از وظایف مهم برای رسیدن به اهداف شورای دستگاه های نظارتی است.

رئیس شورای دستگاه های نظارتی آذربایجان غربی ساماندی و پیگیری معوقات و تخلیه خانه های سازمانی را از دیگر برنامه های اجرایی این نهاد عنوان و اضافه کرد: با توجه به مرزی بودن استان بخش اعظمی از خانه های سازمانی قابل فروش نبوده که با توجه به قانون، هر فرد واجد شرایط تا مدت 8 سال می تواند در این خانه ها اسکان یابد.

اقتصاد به حضور صد درصدی شورای دستگاه های نظارتی در معاملات و مناقصات دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: معیار شورا بر اساس قانون بوده و در صورت انجام اقدامات دستگاه های اجرایی مطابق روال قانونی، از بروز و وقوع  تخلفات زیادی جلوگیری می شود.

تامین اعتبار به موقع مهمترین مشکل طرح های عمرانی آذربایجان غربی

وی بررسی و رسیدگی به طرح های عمرانی نیمه تمام  را از دیگر برنامه های این شورا اعلام و با اشاره به تعداد زیاد پروژه های عمرانی، منابع مالی کافی برای اتمام طرحها در مدت تعیین شده وجود ندارد، یادآور شد: تامین اعتبار به موقع مهمترین مشکل طرحهای عمرانی آذربایجان غربی محسوب می شود.

شورای دستگاه های نظارتی کشور در دی ماه سال 88 با 6 نفر اعضا شامل معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارتی راهبردی رئیس جمهور، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر اطلاعات، رئیس محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کشور آغاز به کار کرد.

این شورا در مراکز استانها نیز با 5 نفر اعضا شامل مدیر کل دیوان محاسبات، مدیر کل اطلاعات، مدیر کل سازمان بازرسی، دادستان مرکز استان و معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی تشکیل شده است.

کد مطلب 1763615

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