آسه آن خواستار لغو برنامه پرتاب موشکی کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، نخست وزیر کامبوج به عنوان رییس دوره ای این اتحادیه در تلویزیون ملی این کشور، گفت: اجرای برنامه پرتاب موشکی کره شمالی تنها باعث ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه می شود و خواستار تجدید نظر و لغو این برنامه از سوی کره شمالی هستیم.

اظهارات "هون سن" با عنوان رییس اتحادیه آسه آن در حالی بیان می شود که اعضای این اتحادیه طی هفته گذشته نتوانستند بر سر انتشار یک بیانیه مشترک بر سر برنامه پرتاب موشکی کره شمالی به توافق دست یابند.

قرار بود پرتاب موشک کره شمالی بین ۱۰ تا ۲۲ دسامبر مطابق با ۲۰ آذر تا دوم دی انجام شود اما خبرگزاری دولتی این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که که پرتاب این موشک تا ۲۹ دسامبر مطابق با ۹ دیماه به تعویق افتاده است.

کره شمالی اعلام کرده است که هدف از این پرتاب قراردادن یک ماهواره در مدار زمین است اما آمریکا و متحدانش این اقدام را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت می دانند.

اتحادیه آسه آن شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.



