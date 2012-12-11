سارق کیف قاپ لحظه ای پس از سرقت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری یک سارق کیف قاپ در استان قم خبر داد و گفت: با توجه به حضور به موقع پلیس سارق کیف قاپ ناکام ماند و با تحقیقات از نامبرده وی به 6 فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ پاک بین اظهار داشت: سارق کیف قاپ با وسیله نقلیه موتورسیکلت پس از اقدام به سرقت کیف دستی خانمی در یکی از خیابان های اصلی شهر با مقاومت مالباخته کنترل خود را از دست داده و به زمین برخورد می کند.



وی در تشریح جزئیات خبر افزود: سارق با این سرقت ناکام ضمن رها کردن موتورسیکلت خود سعی در متواری شدن داشت که با حضور به موقع پلیس پس از تعقیب و گریز نهایتا وی دستگیر و کیف دستی نیز تحویل مالباخته شد.



وی با بیان اینکه متهم با دستکاری و تراشیدن شماره های پلاک موتورسیکلت خود اقدام به سرقت می کرده است ادامه داد: ماموران با کسب دستور از مقام قضایی استان، ضمن حضور و بازرسی از منزل وی، مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع هروئین و یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص وزن کشی مواد مخدر کشف که در این خصوص پرونده نیز تشکیل شد.



بیش از 512 هزار تماس با پلیس 110 قم

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه مردم استان قم در هشت ماهه گذشته 512 هزار و 625 تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 گرفته اند اظهار داشت: از این تعداد تماس، 252 هزار و 616 فقره منجر به عملیات شده است.



سردار کاظم مجتبایی با بیان اینکه تلاش شبانه روزی پلیس سبب شده مردم استان قم در محیطی امن و آرام به فعالیت های روزانه خود بپردازند گفت: حضور سریع و به موقع پلیس در ماموریت ها، موجب ارتقا احساس امنیت شده است.



وی در پایان با بیان اینکه اقتدار نیروی انتظامی، متکی بر اعتماد و ارتباط مردم با پلیس است از شهروندان خواست: هر گونه موارد مشکوک را با مرکز فوریت های پلیسی 110 در میان گذاشته تا در کمترین زمان ممکن اقدام قانونی صورت پذیرد.