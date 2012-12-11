روستا شخصیتهای تولستوی را در فرهنگسرای اندیشه زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه خوانی"آناکارنینا" نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی هماروستا شب گذشته 20آذرماه در میان استقبال علاقه‌مندان تئاتر در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ابتدای مراسم، بهزاد فراهانی به رسم چهارشب گذشته روی صحنه آمد و ضمن تقدیر از حضور هماروستا و گروهش در این برنامه، گفت: برنامه نمایشنامه‌خوانی به نفع زلزله‌زدگان آذربایجان طی چند شب گذشته با استقبال زیاد مردم، مسئولان و رسانه‌های جمعی مواجه شده است.

این هنرمند ادامه داد: انجمن بازیگران خانه‌تئاتر مانند دیگر انجمن‌ها و هنرمندان کشور اعتقاد دارد پس لرزه‌های این فاجعه در آذربایجان با فرارسیدن فصل سرما همچنان ادامه دارد.

نماینده انجمن بازیگران خانه تئاتر سپس از هما روستا با عنوان یادگار معلم کبیر تئاتر ایران یاد کرد و گفت: فکر نمی‌کنم فردی در عرصه هنر نمایش کشور فعالیت کند و به نوعی وامدار استاد حمید سمندریان نباشد.

وی ادامه داد: ما همه شاگرد سمندریان و منت‌دار روح پاکی هستیم که به ما آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را آموخت. معلمی که به ما آموزش داد از کیان هنر خود دفاع کنیم، هرگز دروغ نگوییم و ریا نکنیم.

فراهانی در انتها ضمن تشکر از مردم حاضر در سالن ابراز امیدواری کرد وحدت ملی و تپش قلب برای هم‌میهنان آسیب‌دیده از بین نرود.

فراهانی سپس از سید محمدحسین حجازی مدیر فرهنگسرای ارسباران دعوت کرد تا چند جمله‌ای برای حاضران صحبت کند.

مدیرفرهنگسرای اندیشه با بیان این مطلب که لازم دانستم از مردمی که طی پنج شب نمایشنامه‌خوانی به نفع زلزله‌زدگان به اینجا آمدند تشکر کنم،‌ گفت: با فضایی که در کشور وجود دارد محافلی از این دست می‌تواند آشتی و کنار یکدیگر بودن را ما مردم کمک کند.

وی افزود: وقوع فاجعه در آذربایجان موجب شد تا گروه‌های مختلف به کمک این عزیزان بشتابند و ستادهای کمک‌رسانی تشکیل دادند که فرهنگسرای اندیشه نیز همان زمان به آن‌ها پیوست. این فرهنگسرا دست یاری به سوی همه هنرمندان دراز می‌کند و در این بلبشوی فرهنگی که امروز گرفتار آن هستیم مایل است فعالیت‌های مشترکی با این عزیزان داشته باشد.

وی در پایان، تاکید کرد: امیدوارم با کمک بزرگانی همچون بهزاد فراهانی و دوستانشان در خانه تئاتر بتوانیم کارهایی از این قبیل را ادامه دهیم.

پس از صحبت‌های این مدیر بهزاد فراهانی از گروه دعوت کرد تا برای اجرا روی صحنه بیایند که دراین لحظه حضور هما روستا با تشویق حاضران مواجه شد. این هنرمند همچنین بیان کرد این متن را مدیون محمد چرمشیر است.

نقش‌خوان‌های این نمایش عبارت بودند از: نگارعابدی(الکساندرا)، حسن معجونی(تولستوی)، هومن کیایی(استفان)، شبنم فرشادجو(داریا)، اشکان خطیبی(ورونسکی)، ترانه علیدوستی(آنا)، ستاره پسیانی(کیتی)، ندا جبرائیلی(وارنکا)، محمد چرمشیر(چرتکوف) و رضا بهبودی(آلکسی).

در این اثر همچنین نورالدین حیدری ماهر به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، ماهان چرمشیردستیار دوم کارگردان، مارتین شمعورن پورموسیقی و افکت و مهدخت اکرمی هما روستا را برای اجرا یاری کردند.

این نمایش درحال حاضر تمرین‌های خود را پشت‌سر می‌گذارد و قرار است به کارگردانی هما روستا اواخر بهمن‌ماه در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود. در این اثر نمایشی لئو تولستوی نویسنده پر‌آوازه ادبیات جهان و خالق رمان "آناکارنینا"، در ساعت‌های پایانی عمر خود با کارکترهایی که خلق کرده به گفتگو می‌پردازد و...

