14 یونیت دندانپزشکی سیار در خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه بهداشت دهان و دندان معاونت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیش از ظهر سه شنبه در مراسم توزیع این یونیتها، از آغاز طرح ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح مدارس و مهدکودکها برای نخسیتن با در این استان خبر داد و اظهارداشت: در این راستا 14 یونیت دندانپزشکی در سطح استان توزیع می شود.

ویدا احمدی پیما اعتبار هزینه شده برای راه اندازی یونیت های سیار دندانپزشکی را 80 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: این یونیت ها در سطح شهرستانها توزیع می شود.

به گفته وی با اجرای طرح ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح مدارس و مهدکودکها بالغ بر 147 هزار دانش آموز ابتدایی و مهدکودک تحت پوشش قرار می گیرند.

احمدی پیما با بیان اینکه این طرح در مدارس و مهد کودک های استان از امروز آغاز شده است، افزود: این طرح در گروه سنی زیر 12 سال آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت بیماری های دهان و دندان در سنین نوجوانی و کودکی، تصریح کرد: با توجه به اینکه دسترسی گروه سنی زیر 12 سال در مدارس و مهد کودک ها به مراکز بهداشتی و درمانی دارای یونیت دندانپزشکی سخت است، این طرح در استان اجرا می شود.

به گفته همچنین دسترسی مناطق روستایی و دورافتاده از یونیت های دندانپزشکی امکان پذیر نبوده و این طرح می تواند کمک ویژه ای در حل مشکلات بهداشت دهان و دندان باشد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح تاثیر بسزایی در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان داشته و 50 الی 70 درصد از پوسیدگی دندان به ویژه دندان شش را در کودکان کاهش می دهد.

احمدی پیما از وجود 14 کاردان بهداشت دهان و دندان در استان خبر داد و گفت: این کاردان ها در راستای اجرای این طرح به مدارس و مهدکودک ها مراجعه و خدمات ارائه خواهند کرد.

رئیس گروه بهداشت دهان و دندان معاونت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در آخرین بررسی که در سال 82 انجام شده هر کودک ایرانی با پنج دندان پوسیده وارد مدرسه می شود، یادآور شد: این رقم بیانگر وضعیت نامطلوب پوسیدگی دندان در کودکان بوده و نیازمند مراقبت های بیشتر از سوی والدین و کودکان است.