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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

فراهانی به مهر خبر داد:

مجروح شدن پنج نفر در اثر واژگونی خودروی پراید در قم

مجروح شدن پنج نفر در اثر واژگونی خودروی پراید در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از مجروح شدن پنج نفر در اثر واژگونی خودروی پراید خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در اتوبان قم - کاشان متاسفانه  پنج نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.

چهار مجروح در اثر برخورد 2 خودروی پراید با یکدیگر
وی گفت: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد 2 دستگاه خودروی پراید در بلوار شهید کبیری متاسفانه چهار نفر مجروح شدند.
 
وی ادامه داد: با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.
 
معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در محور دلیجان به سلفچگان متاسفانه خودرو دچار حریق شده و سرنشین آن به علت شدت جراحات و آسیب های وارده فوت کرد.
کد مطلب 1763624

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