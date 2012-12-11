مجروح شدن پنج نفر در اثر واژگونی خودروی پراید در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در اتوبان قم - کاشان متاسفانه پنج نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.

چهار مجروح در اثر برخورد 2 خودروی پراید با یکدیگر



وی گفت: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد 2 دستگاه خودروی پراید در بلوار شهید کبیری متاسفانه چهار نفر مجروح شدند.



وی ادامه داد: با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در محور دلیجان به سلفچگان متاسفانه خودرو دچار حریق شده و سرنشین آن به علت شدت جراحات و آسیب های وارده فوت کرد.