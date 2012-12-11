محرومیت روستانشینان عامل اصلی مهاجرت در بخش زنجانرود است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکمنش ظهر سه شنبه در جلسه شورای ثبت احوال در جلسه شورای ثبت احوال بخش زنجانرود افزود: به طور کلی با توجه به اینکه بخش زنجانرود حدود 100 روستا را شامل می‎شود، شاهد این امر هستیم که امکانات زندگی از جمله بحث سوخت و گازرسانی در این مناطق بسیار ضعیف است و آنچه آمار نشان می‌دهد فقط حدود 6.8 درصد از جمعیت این بخش از نعمت گاز بر خور دارند که عدد بسیار ناچیزی است.

وی ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که محرومیت و عدم رسیدگی مسئولان به این بخش، جمعیت این منطقه را هر روز کاهش می‌دهد و این در حالی است که این منطقه از لحاظ پتانسیل‌های محیطی و کشاورزی و گردشگری در شرایط مطلوب ویژه‌ای قرار دارد.

در ادامه این جلسه رئیس اداره ثبت احوال زنجانرود نیز به وضعیت ثبت احوال استان اشاره کرد و گفت: ثبت احوال استان وارد فاز جدیدی شده است و اولین اداره‌ای که به صورت تمام الکترونیک به ارائه خدمات می‌پردازد اداره ثبت احوال است.

داود فرازمند افزود: استان زنجان نیز زمینه ثبت و پیشرو بودن در الکترونیکی کردن خدمات این اداره، در کشور مقام پنجم را کسب کرده است که آمار نشانگر وضعیت مطلوب استان در این زمینه است.

وی ادامه داد: اگر کارت هوشمند ملی که از برنامه‌های آتی دولت است در کشور بهره‌برداری شود، فاکتورهای امنیتی به طور کلی در آن تعبیه شده است و دستاوردهای آن شامل کنترل و کاهش جرایم می‌شود.

فرازمند به لیست نام‌های پرطرف‌دار در استان اشاره کرد و یادآور شد: برای دختران نام‌های فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، نرگس و زینب به ترتیب از جمله پرطرف‌دارترین نام‌های دختر در استان است و برای پسران نیز به ترتیب ابوالفضل، امیرعلی، محمدطاها، علی و امیرحسین از جمله نام‌های پرطرف‌دار در استان است.



