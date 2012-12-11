استقرار یک دستگاه لودر در محور گچسر به دیزین/دپوی 1100 تن نمک

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم آمادگی دستگاه های امدادرسان در بخش آسارا با توجه به شرایط خاص منطقه در آستانه فصل سرما گفت: آمادگی اکیپ‏ها و تجهیزات راهداری در این منطقه به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و احتمال بارش برف در محور اصلی و روستاهای آن، تجهیز کامل راهدارخانه‏ها و ماشین‏آلات ضروری است.

وی افزود: با توجه به این موضوع باید تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی کامل را داشته باشند به ویژه در بحث اسکان تا در صورت بروز حوادث شاهد مشکلی نباشیم.



محمدی گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تمهیدات لازم اندیشیده شده و امکانات امدادی مورد نیاز در جاده های کوهستانی و برف گیر بخش به صورت مستمر فعال خواهد بود.

وی در همین رابطه با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان دستگاه های اجرایی از آمادگی مدیران دستگاه های اجرای بخش در نشست شورای اداری برای امدادرسانی در فصل زمستان خبر داد.

بخشدار آسارا گفت: با توجه به آمادگی اداره راه و دپوی خاک و نمک در راهدارخانه های ری زمین و سد، طی این نشست مقرر شد دهیاران دهستان آسارا و نساء از راهدارخانه روستای ری زمین و دهیاران دهستان آدران از راهدارخانه سد نسبت به تحویل و انتقال خاک و نمک برای استفاده در مواقع ضروری اقدام کنند.



به گفته بخشدار آسارا یک دستگاه لودر برای برف روبی و ارائه خدمات مطلوب در مسیر گچسر تا دیزین نیز طی این مدت مستقر خواهد شد.

وی همچنین از دپوی هزار و 100 تن نمک در پنج نقطه بخش(سرودار، سد امیرکبیر، گچسر، ری زمین، کندوان)، تعمیر ماشین آلات و خرید 15 حلقه لاستیک، پیگیری دریافت یک دستگاه کامیون نمک پاش دو منظوره از اداره راه کرج نیز توسط اداره راه و شهرسازی گچسر خبر داد.