پاسخ اصابت موشک آمریکا به ایران حمله به تل آویو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور ظهر سه شنبه در جمع پایوران رسمی، وظیفه و آموزشی آموزشگاه نظامی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور در حسینیه فضل ابن شاذان این آموزشگاه، اظهارکرد: آمریکا دست از پا خطا کند ما می‌توانیم منافعش را در چندین کشور دنیا مورد حمله قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ریسک حمله به ایران برای دشمن بسیار بالا است، اظهار داشت: کشورمان در موضوع پهباد در حال حاضر در جایگاه سوم دنیا قرار دارد.

جانشین سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه پاسداران انقلاب اسلامی با انتقاد از اصلاح نشدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور، عنوان کرد: نقدینگی سرگردان در دست مردم یکی از مشکلات اساسی است و هم اکنون بیش از 370 هزار میلیارد تومان فقط موجودی مردم در بانک‌ها است.

ذوالنور یک بخش از گرانی‌های اخیر را ضعف نظارت بر بازار و سوء مدیریت در کشور دانست و تاکید کرد: در موضوع اقتصاد، جرم و جزا با یکدیگر سنخیت ندارد و ضعف قانون موجب نبود قاطعیت لازم در برخورد شده است.

وی همچنین درباره طرح سئوال از رئیس جمهور، هیئت رئیسه مجلس را بی‌طرف ندانست و افزود: سوال‌کنندگان دارای نیات خاصی بودند.

ذوالنور بعضی از قوانین کشور را رضاخانی توصیف کرد و اضافه کرد: مجلس در اولویت‌بندی قانون خوب عمل نکرده است و بعضی از قوانین در وضع کنونی به درد نمی‌خورد.