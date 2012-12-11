مردم تایلند موافق اصلاح قانون اساسی این کشور نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا)، رییس موسسه ملی توسعه تایلند با اعلام این خبر ، گفت: بر اساس این نظر سنجی 20 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که تغییرات در قانون اساسی تنها به نفع سیاستمداران است و 39 درصد اعتقاد دارند این تغییرات منجر به درگیری در این کشور خواهد شد.

نتایج این نظر سنجی در حالی منتشر می شود که چهار حزب در تایلند خواستار تسریع در بازبینی و اصلاح قانون اساسی در این کشور شده اند و اصلاح قانون اساسی این کشور که 80 سال پیش به تصویب رسیده است را برای رسیدن به یک جامعه مترقی الزامی دانستند.

دولت تایلند پیش نویس اصلاح قانون اساسی این کشور را به مجلس ارایه کرده که در زمان رای گیری بر سر قید فوریت این طرح در مجلس ، مخالفان دولت در اطراف مجلس تجمع کردند.

مخالفان دولت که از حامیان سلطنت و پادشاهی در تایلند محسوب می شوند اعتقاد دارند که دولت با ایجاد این اصلاحات به دنبال تضعیف نظام پادشاهی در این کشور و زمینه سازی برای بازگشت "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر مخلوع به تایلند است.